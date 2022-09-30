房市打底？住商機構9月交易量 桃園以南回溫

住商機構企畫研究室今（30）日發布旗下加盟店9月成交業績，全台月減6%、年減32.9%，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，3月升息後重創買氣，房市交易量從4月起開始下修，加上又有經濟衰退的隱憂，讓買氣多月疲軟，不過9月桃園、台中、台南、高雄買氣優於上月，顯見市況已經逐漸打底。

綜觀六都今年9月表現，除雙北外，均出現月成長，在年度表現上呈現全面衰退，台北市月減20.9%，年減30.1%；新北月減23.3%，年減32.2%，桃園月增5.5%，年減36.3%，台中月增4.8%，年減29.0%，台南月增1.2%，年減23%，高雄月增2.4%，年減42.9%。

徐佳馨指出，雖然中南部有稍微回神，但本月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，加上第三季央行理監事會持續調升利率，兵臨城下的升息壓力，民眾購屋步調可能放緩，傳統第4季旺季的效應也不會太好。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行啟動升息，難免讓買方擔憂貸款負擔，利息升壓，也讓以財務槓桿為主的投資人縮手，不過跟歷史利率相比，目前仍在低檔，市場主力為剛性自用買盤，及購屋抗通膨的置產型買方，提醒買方除掌握合理成交價格外，可先詢問貸款條件，避免簽約後才發現資金與預期有落差，衍生違約風險。