2022台灣智慧農業周與台灣國際漁業展開幕

2022年台灣智慧農業周暨台灣國際漁業展在9月29日於南港展覽館一館由行政院農委會漁業署署長張致盛、外交部政務次長田中光、外貿協會副秘書長李惠玲致詞並揭開展覽序幕。兩展共邀集19國269家展商，實體攤位數達462個，匯聚上千種農漁畜產業鏈相關產品，總展出面積為9,072平方米，為台灣最具規模的智慧農漁畜產業鏈國際商貿平台。

2022年台灣智慧農業周由台灣國際農業暨園藝技術展、台灣國際畜禽技術展、台灣國際農業冷鏈暨加值服務展、台灣國際新農食展等四個子展所組成。展出內容包含：農業設施產業、蘭花產業、種苗産業、菇類產業、家畜產業、家禽產業等智慧農業設施、系統自動化解決方案。此外還展出以生物科技技術研發的飼料及飼料添加物，提升動物免疫以達到無抗養殖，並降低過度餵養等環保問題。

全方位的農產冷鏈運輸解決方案，以優化農產品的品質與價值，進而提升內銷並擴展外銷通路，提高農民的收益，為新農物產開拓海外新商機。同期舉行2022台灣國際漁業展分為海洋智慧科技暨漁業設備、智慧水產養殖及育苗科技、水產飼料科技、水產加工技術、安心水產精品、漁業循環經濟等六大主題館，涵蓋養殖漁業、海洋漁業等各項智慧、省力、節能、環保設施等解決方案。

今年展會以獲利與永續為展覽主軸，強調環保永續的農漁畜施作方式，同時也兼顧產業獲利、維持產業永續發展。特別展出跨農漁畜產業的農業循環經濟解決方案，透過跨產業合作為永續農業提供更多新選擇。京冠將黃豆渣、咖啡渣、茶渣等植物性廢渣，轉換成高營養價值的畜牧機能性飼料原料及保健產品，開創農餘新價值。地天泰農業生技以專利的TTT®技術，快速、有效、減碳處理各類有機廢棄物，成為肥料之後，再次投入生產當中。

在漁業方面，金洲海洋科技除了生產各式漁網具之外，更與台灣化學纖維合作將老舊的網具回收再利用，生產高品質機能戶外運動服飾。龍佃海洋積極將高價野生魚類馴化、人工孵育及養殖，目前已成功培育出黃鳍石斑、藍瓜石斑、紅瓜子石斑及橫帶石斑（紅玫瑰），除了避開鄰近國家的市場競爭之外，也以人工養殖的方式減緩野生魚種的捕捉，為海洋永續貢獻一份心力。

在主題館方面，行政院農委會台灣智慧農業館跨領域導入資通訊、物聯網、大數據、區塊鏈、生物科技等前瞻技術並應用於農業施作現場，完整呈現各項解決方案落地成果，提供農漁畜生產單位完整的觀展體驗與學習。科技處及台經院共同主辦智慧農業論壇，邀請農業縣市首長分享建構智慧農業生態圈現況與成果。此外，彰化縣政府亦籌組彰化智慧農業館，除了展示近年推動智慧農業產業成果外，更以智慧農業厚植農產品的競爭力，提供新農食通路及一般消費者更多元、優質的農產品選擇。

近年來臺灣逐漸步入農業智慧化生產，農漁畜產品品質更好、除了提升國民的生活之外，搭配冷鏈技術更可有效開拓海外市場。今年特別設置新農物產館，期待為台灣優質的新農物產行銷全世界搭橋。最後，今年現場有各項免費體驗活動, 如: 新農食料理秀、療癒園藝秀及在地農食福袋免費送的活動，上百種的新農物產，吃出健康，活出品味。