連辦8場入厝趴！雙橡園「4D使用說明書」獲住戶肯定

台中知名豪宅建商雙橡園開發，最近為新落成的「雙橡園S1特區」豪宅案，連辦8場「入厝趴」，邀請300名住戶及親友參與。現場有頂粵吉品餐點、一膳炭造料理、知名Live樂團及DJ演出，彷彿置身曼谷國際飯店的時尚Party，完美演繹「雙橡園式酒店御邸」優生活。

經過1,240天專業團隊的用心打造，「雙橡園S1特區」終於落成，為迎接住戶入住，雙橡園自建的深耕物業，特別將社區公設空間以「4D使用說明書」的方式讓住戶親身體驗，並在頂樓天際線、泳池及花園等空間，舉辦了8場的入厝趴。

現場有頂粵吉品餐點、一膳炭造料理、知名Live樂團及DJ演出，更邀請前太陽劇團首位台灣舞者-張逸軍老師，和著名大提琴家與鋼琴家，運用社區花園場域作為舞台，透過以舞導覽的走讀方式，創造社區獨有的靜謐感動，共同展演出國際級的樂音饗宴。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，雙橡園舉辦活動都是針對「住戶」，而不是「客戶」。為了讓有緣成為鄰居的住戶們在入住前彼此認識，量身策劃出專屬社區的「4D使用說明書」。

住戶在親臨體驗的同時，也可清楚了解未來空間能如何運用，日後只要有活動需求，物業團隊就可根據需求主題、預算，進行專業、完整的客製化活動策劃服務，讓宴請賓客不再需要經過繁瑣的準備工作。

有別於其他同業為了銷售而舉辦各類型活動，雙橡園在完銷後，仍貼心的讓深耕物業服務社區，每年都有上百場住戶專屬的活動策劃，實際參與過的住戶親友們回饋，真的不敢置信在自家就能擁有這樣的款待服務，令人稱羨。

魏櫂良強調，雙橡園每件作品都是以「自居者」的角度挑選，預想未來15至20年後建築所呈現的樣貌，超過80%的建築基地都在公園綠地或學區旁，每件作品更擁有絕佳景觀視野，如同經典元素一般，只挑選最好的地段。