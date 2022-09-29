全台首間Dyson體驗店 讓科技走進生活

Dyson今（29）日宣布台灣首間 Dyson 體驗店進駐台北新光三越 A11館，成為全台規模最大實體店。於新型態的體驗空間內，Dyson 將以互動形式展示產品，將核心技術中的科學理念具體呈現，讓消費者能盡情探索與測試各項創新科技，同時深入體驗 Dyson 全系列產品，更將針對如何解決家中清潔問題、改善空氣品質或塑造日常美髮造型等提供專業建議與協助。

疫後智慧家電需求不減反增，全台首設、位於台北新光三越A11的Dyson體驗店即充分展現對台灣市場的重視及投入的資源。從地板清潔、空氣淨化，再到頭髮護理領域，消費者將能透過體驗店親身感受Dyson多項領先全球的創新科技，店內設置不同的體驗區域，可於硬質木板與地毯等材質地板使用各種類型的碎屑測試吸塵器，或至美髮專區實際體驗造型產品，並獲得Dyson提供的專業協助與建議。

全台首間 Dyson 體驗店設有一系列產品體驗區和互動展示，具體說明 Dyson 如何透過先進技術解決居家環境污染、秀髮損傷等生活中常見問題。在體驗店中，消費者可運用 Dyson 各款無線吸塵器在不同的地板材質上嘗試吸除各類碎屑，實際感受卓越的清潔效果，同時還能至空氣品質體驗區查看即時的空氣品質數據，深入理解各項指標背後的意義，更可於體驗店限定的 Beauty Lab 美髮專區親身體驗 Dyson 美髮造型器或吹風機。

Dyson 以店中店概念精心打造 Beauty Lab 美髮專區，消費者可試用 Dyson Airwrap™ 多功能造型器、Dyson Supersonic™ 吹風機和Dyson Corrale™ 直捲髮造型器，專為不同髮質特性與造型需求所設計，無論各種捲度的百變造型、蓬鬆豐盈的髮型，或是滑順有光澤的吹整效果，透過多款造型配件為秀髮創造無限的可能性。Dyson 體驗店未來將推出免費頭髮護理及造型體驗，過程中 Dyson 產品專家將提供產品使用技巧和手把手髮型教學，透過專家示範，學習如何在家輕鬆塑造出媲美沙龍的造型效果。

迎向客製化消費趨勢，Dyson 體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，凡配有精美皮質禮盒的Dyson Airwrap™ 多功能造型器及 Dyson Supersonic™ 吹風機，即日起提供消費者多款文字顏色選擇，刻印自己或收禮者名字的英文縮寫，此項鐫刻服務僅限 Dyson 體驗店或官網購買。

歡慶全台首間 Dyson 體驗店盛大揭幕，開幕首五日單筆消費享滿萬折千優惠，購買指定商品再贈精美周邊好禮，包括購買 Dyson V12™ Detect Slim 無線吸塵器或 Dyson V15™ Detect 無線吸塵器系列即贈原廠吸塵器收納架（市價$4,500）、購買 Dyson 頭髮護理主機系列則送「專用旅行收納包（市價$3,000）」。