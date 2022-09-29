豐原太平洋百貨週年慶 品牌強強聯手最高回饋73%

豐原太平洋百貨31週年慶今(29)日重磅登場，進行到10月23日為期25天，除了祭出最受歡迎的滿仟送佰，還有會員獨享的「超級加碼回饋」及「知名品牌卡友禮」。

今年開打更增加「首四日驚喜禮」等多重豪禮，不僅如此，更集結館內百大品牌強強聯手，推出掌中型的「週年慶好康密笈」，只要到1樓服務台索取，人人都可練就最殺採購術，最高可達73%的回饋，更是超狂創新高。

為迎接週年慶，豐原太平洋百貨在正門口裝置了璀璨金與時尚粉紅相間的超巨型禮物盒，除了立即成為吸睛的網美拍照點之外，更象徵著豪禮大放送。

今天的開幕式，特別邀請活力四射的玉山高中太鼓隊，精彩演出「鼓創輝煌佳績，力拼3億8」，為週年慶揭開序曲，100份的早鳥「百元商品兌換券」排隊禮更是立即秒殺。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「有鄉親的支持，才有在地深耕31週年的太平洋百貨，為表達最誠摯的感謝，除了大手筆精選優質豪禮加碼，更號召百大品牌聯手祭出大家最喜愛的回饋與折扣，就是要讓老朋友們回饋有感，購開心！」

今年首度祭出的首四日限量驚喜禮，更是週年慶開打的焦點。會員當日消費滿2萬送超人氣史努比授權限量康寧鍋，滿6萬送康寧多聰能電烤盤，滿12萬送市價2萬3,800元瑞士頂級鑽石中華炒鍋，滿20萬送市價5萬1,999元的瑞士頂級鑽石豪華套組。

此外，首四日更推出會員獨享的高檻加碼回饋，1至7樓加9樓指定櫃位當日滿3萬加送600、5萬加送1,500、10萬加送3,300、20萬加送7,000、30萬加送1萬1,000元。

而首波滿千送百，即日起至10月12日推出，會員於1樓化妝品區單筆滿3,000送300、全館1至7樓加9樓指定櫃位當日滿5,000送500，通通可累送。