遠雄建設拿下泰山合建案 擬投入32億元打造廠辦大樓
遠雄建設（5522）今（29）日公告擬與地主龍達塑膠簽訂新北市泰山合建案；據遠雄公告，該案公司投入成本約32億元，全案可分回六成，將打造廠辦大樓，惟新案還需進行都更相關流程，最快2024年才會動工。
「泰山廠辦案」遠雄建設預計分回六成，採邊建邊售，由於該案接下來還需進行都更流程，最快2024年取得建照。
遠雄建設今年上半年稅後純益達24.84億元、年增47.4%，每股純益達3.18元，優於去年同期的2.15元；遠雄建設今年前八月營收達151.97億元、年增6.5%。
遠雄建設表示，今年公司預計新完工建案共有七筆，完工金額約158億元，包括「遠雄之星7」在首季入帳，第2季則有「遠雄新未來2」、「遠雄安南町」、「遠雄明水漾」，第3季規劃有「遠雄鉑翠」、「遠雄青溪」、「遠雄之星8」，今年業績持續有撐。
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