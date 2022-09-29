遠雄建設拿下泰山合建案 擬投入32億元打造廠辦大樓

美國聯準會22日將宣布升息三碼已成定局，隨即中央銀行下周四也將舉行第三季理監事會議，市場預期由於通膨壓力逐步緩和，預估央行將三度升息但幅度最多半碼。房仲業者認為，此次升息對房市來說並不樂觀，因為很少有經濟成長走弱時又升息，等於是雙重打擊，房市下修勢在必行。

2022-09-29 19:41