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瘋出國！雄獅：員工旅遊、獎勵團全部出籠 團客需求激增

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等。雄獅提供
雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等。雄獅提供

出國旅遊需求湧現，雄獅（2731）集團發言人賴一青今天表示，行政院今拍板10月13日國門解封，旅行社禁團令也將在13日同步解除，旅遊產業終於盼到黎明到來，國內的團客需求強勁，之前傳解封每天都已經出現10多家客戶提出需要出境旅遊的行程規劃，小的20-30人，大的有上千人的需求，大部分都是希望11月、12月就能出團。

賴一青表示，終於等到回歸正常生活的時刻，這對於苦等33個月行政院今拍板10月13日國門解封「0+7」正式上路、旅行社禁團令也將在13日同步解除，讓國內的旅行社業者除了國旅外，有更多的產品組合可以銷售，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等提供國人更多的旅遊服務。

禁團令解封，是旅行社業最大的佳音，目前團體行的部分，仍舊受限於航空公司提供的班機數還未完全恢復，目前客運航班只有恢復到過去的四成，已知道航空公司會陸續增加航班，雄獅11月、12月已經可以達到1天出到20團到40團。

其實疫情期間，雄獅仍舊與300多家國內企業合作推動員工旅遊及獎勵旅遊，只是這期間規模縮小，跟客戶的關係還是很緊密，隨著解封消息釋出，客戶紛紛來電協助安排各種出境旅遊，都是希望能在今年底就完成旅行。

目前每天最少會出現10多家客戶來電提出規劃出國旅遊的行程，目前團的規模小的有20-30人，大團體旅遊達到上千人的需求。

團客的行程規劃又以日本為首選，近期的團客需求有4成客人想去日本，歐洲團體行規劃占2成，其他是東南亞及其他航線。

雄獅2019年每天的營收約在有1億元，2019年6月營收衝新高來到28.09億元，當時1天最多可以出到80-100團；2020年受到疫情衝擊，營收急降，2021年6月營收一度只剩下1370萬元，無團可以出窘境。

團客需求出籠大的團有上千人的需求，大部分都是希望11月、12月就能出團。雄獅提供
團客需求出籠大的團有上千人的需求，大部分都是希望11月、12月就能出團。雄獅提供

雄獅 營收 旅行社

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