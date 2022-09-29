波音與華航宣布 敲定最多達24架的787夢想飛機訂單

波音公司(紐約證券交易所代號: BA) 與華航（2610）今（29）日共同宣布完成最多達24架的787夢想飛機(Dreamliners)訂單，華航並藉由對這款節能廣體客機的投資，擴展其客運與貨運的營運。波音估算，華航選購787可為華航全球飛航網路與貨運運能降低高達25%的燃油與二氧化碳排放。

這筆交易包括華航確定購買16架波音787系列中航程最遠的787-9客機，以及額外8架客機的選購權。這筆劃時代的購機案，將讓華航推動長期的永續發展。

華航董事長謝世謙表示：「我們很興奮將787-9夢想飛機導入我們的營運，而我們也將以更現代化、更節能的飛機，持續為機隊進行升級。添購最新銳的787將協助我們降低碳排放，同時為旅客提供無與倫比的舒適性。」他指出：「我們持續對機隊現代化進行的投資，是我們追求永續努力的基石。787同級最佳的效率與低運作成本，將可以讓我們在未來的幾年中擴展我們的飛航網路。」

787-9是夢想飛機家族中最熱銷的機型，可以讓華航取得中型廣體客機中最低的每趟飛行營運成本，同時與它所取代的機型相比，最高可降低25%的燃油消耗與碳排。787家族系列自從2011年正式服役以來，它的燃油效率、使用彈性與航程已經讓採用的航空公司開啟超過325條的全新直飛航線，並降低高達800億磅(360億公斤)的碳排放。

波音商用飛機銷售暨行銷資深副總裁Ihssane Mounir表示：「787優越的燃油效率與超遠航程，結合中華航空公司現有的777-300ER機隊，將讓華航可以高效成長，同時拓展其全球的飛航網路。」他指出：「對於我們與華航的持續夥伴關係，這是具有劃時代意義的一筆訂單，而787領先市場的效率將在華航進一步追求永續過程中，扮演吃重的角色。」

787系列由先進的發動機與全套對環境友善的技術驅動，它與前一世代的客機相比，機場噪音足跡減少了六成。此外，787革命性的複合材料結構不但可以防止鏽蝕，更格外適合在華航台灣總部所屬的溫暖與潮濕氣候下運作。

華航累積已經確定採購22架的波音飛機，其中包括6架777全貨機。華航目前也營運10架777-300ER(延伸航程型)客機，這支高效的廣體機隊將與全新的787機隊完美搭配、相得益彰。

波音身為全球領先的航太公司，在全球超過150個國家為客戶開發、生產與服務民航機、國防產品及太空系統。身為全美外銷金額排名第一的公司，波音善用全球供應商人才促進經濟商機、永續發展與對社群的影響。波音多元的團隊致力於為未來進行創新、以永續技術領先業界、並培育公司以安全、品質與正直為核心價值的企業文化。