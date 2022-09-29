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2022高雄國際建材展 BNI高雄區建築團隊成亮點

經濟日報／ 記者林政鋒／即時報導
2022高雄國際建材展，「BNI高雄市中心區建築團隊」成亮點。主辦單位提供
2022高雄國際建材展，「BNI高雄市中心區建築團隊」成亮點。主辦單位提供

由經濟日報與高市室內設計裝修公會合辦的「2022高雄國際建材大展」29登場，「BNI高雄市中心區建築團隊」成亮點，今年持續以聯展20攤的專區模式共組團隊參與，吸引現場買家目光。

BNI高雄市中心區執行董事楊啟富表示，BNI是集結眾多商業精英的全球性商業網絡組織，「BNI高雄頂尖建築團隊」自2016年起開始參加高雄國際建材大展，迄今已連展六年，從建築裝修材料到家居系統，該團隊不僅有團隊人才的專業分工，更互相號召集中人脈及資源參展，歷年都是高雄國際建材大展最吸睛的一區。

今年有瑭麗莊精品衛浴、超群水藝、千輝貿易、鴻禾科技、立天應材、柏津行、德水營造、渼博水笈、優家奈米科技、寬境塗裝、誠庭新材料、允盛國際等廠商參展，在極端天候和永續潮流下，今年專區展出包括升降式鋁合金防颱百葉窗、空氣淨化材料、淨水系統、外牆修繕、熱泵等，展品豐富多元，可看性十足。

高雄市

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