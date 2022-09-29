快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

遠通總經理張永昌帶領ETC數位轉型 拿下數位轉型領袖獎

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
遠通電收張永昌總經理以ETC落實全民服務的數位轉型，並成功整案輸出海外，獲2022數位轉型鼎革獎「數位領袖獎」。遠通電收提供
遠通電收張永昌總經理以ETC落實全民服務的數位轉型，並成功整案輸出海外，獲2022數位轉型鼎革獎「數位領袖獎」。遠通電收提供

《哈佛商業評論》舉辦2022「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今(29)日舉行，遠通電收總經理兼執行董事張永昌，帶領台灣國道電子收費數位轉型、並推動智慧交通產業化外銷國際，成就真正為全民服務與創新商業模式的數位轉型，獲得評審團一致肯定，拿下「數位轉型領袖獎」殊榮。

「數位轉型領袖獎」評審團由產學界大師級專家所組成，依據「創新力」、「整合力」、「領導力」、「執行力」、「成效力」五大面向進行專業評選，評審團指出，遠通總經理張永昌具備傑出之轉型願景、策略與理念，不僅帶領遠通協助政府成功打造高速公路收費ETC系統，更以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗；最難能可貴的是，遠通電收領導 ETC 供應鏈廠商，建立產業生態系，整案輸出海外市場，因此獲頒此獎。

張永昌表示，在這個全球所有企業都渴望數位轉型、百家爭鳴的時代，遠通電收智慧交通的案例能夠脫穎而出，這不單只是一個數位轉型領袖獎，這是對整個團隊過去將近20年的軌跡十分振奮人心、令人驕傲的肯定。

遠通電收與交通部高速公路局，攜手打造領先全世界的國道ETC電子收費服務，不僅大大縮短國道通行時間，改變台灣人的生活，2021年更取得海外的成功，與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建泰國高速公路M6╱M81案，成為台灣首例系統整案輸出，不僅向所有人實證智慧交通的未來願景，更展示了產業化的可能性。

張永昌強調，這些案例成功的關鍵，就是「以人為本」的數位轉型策略，智慧交通服務的對象是人，以及他們駕駛的車、行走的路，我們是利用科技解決人們在移動過程的各種不方便，若一味從技術角度看智慧交通是行不通的。而這一理念，也使遠通電收得以成就國道ETC這樣為全民服務數位轉型案例，改善台灣國道用路安全及效率，實踐董事長徐旭東對國家「為民、便民、利民」的目標，以最大之誠意為社會大眾創造節能減碳、永續發展的美好未來。

遠通 國道

延伸閱讀

國際政經動盪下 建立數位供應鏈成企業未來策略重心

實習結合實務獲好評 凱基證券邁向首選雇主

2022數位轉型鼎革獎 關渡醫院創醫療院所之先獲首獎

桃園獲今周刊「永續城市特優獎」鄭文燦分享施政心得

相關新聞

人口老化＋疫情衝擊！8月繼承移轉6988棟 創新高

根據內政部統計月報顯示，今年8月建物繼承移轉登記6988棟，平均每天就有225棟的繼承發生，創下單月歷史新高紀錄，專家分...

勘查花東震災 花敬群：研議將透天厝納入建物補強補助

內政部次長花敬群今（29）日勘察花東地震災情時表示，內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款及耐震評估補強...

台電瓩設計獎總獎金90萬創新高 金曲視覺設計師跨刀

全國唯一電力設計獎「台電瓩設計獎」今（29）日起跑，為推廣電力能源議題社會溝通，台電瓩設計獎已邁入第23年，今年以「Re...

機器人結合5G AIoT 盼廣泛運用於關鍵基礎設施巡檢維護

台灣智能機器人科技及工研院，今日於內科創新育成基地t.Hub，舉辦「機器人結合5G AIoT應用於關鍵基礎設施巡檢與維護」觀摩研討會，同場並展出戶外巡檢機器人、天軌式巡檢機器人、移動式攝影及AI工安辨識系統、礙掃機器人大型高負載UAV等多項機器人產品，為關鍵基礎設施巡檢維運平台的構建，擘劃未來發展的前景。吸引許多國營事業、大型公民營企業高階主管前來取經與會出席。

等等等！他怨防疫險理賠拿不到 釣出苦主：5月底等到現在

台灣疫情還在高原期，至今已有6百餘萬人確診，今(29)日新增44,665例本土個案及215境外、53病歿，10月國門將開，又為疫情增添了變數。許多人都有保防疫險或疫苗險，有位網友在臉書爆怨公社表示，他7月確診，兩個多月過去了，至今理賠還沒下來。

房市多空交雜...桃園這豪宅脫穎而出 單價創區域新高

據實價登錄，位在桃園市桃園區「麗晶花園廣場」今年6月成交21樓戶，總價4100萬元，坪數84.7坪，換算單價來到53萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。