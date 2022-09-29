遠通總經理張永昌帶領ETC數位轉型 拿下數位轉型領袖獎

《哈佛商業評論》舉辦2022「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今(29)日舉行，遠通電收總經理兼執行董事張永昌，帶領台灣國道電子收費數位轉型、並推動智慧交通產業化外銷國際，成就真正為全民服務與創新商業模式的數位轉型，獲得評審團一致肯定，拿下「數位轉型領袖獎」殊榮。

「數位轉型領袖獎」評審團由產學界大師級專家所組成，依據「創新力」、「整合力」、「領導力」、「執行力」、「成效力」五大面向進行專業評選，評審團指出，遠通總經理張永昌具備傑出之轉型願景、策略與理念，不僅帶領遠通協助政府成功打造高速公路收費ETC系統，更以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗；最難能可貴的是，遠通電收領導 ETC 供應鏈廠商，建立產業生態系，整案輸出海外市場，因此獲頒此獎。

張永昌表示，在這個全球所有企業都渴望數位轉型、百家爭鳴的時代，遠通電收智慧交通的案例能夠脫穎而出，這不單只是一個數位轉型領袖獎，這是對整個團隊過去將近20年的軌跡十分振奮人心、令人驕傲的肯定。

遠通電收與交通部高速公路局，攜手打造領先全世界的國道ETC電子收費服務，不僅大大縮短國道通行時間，改變台灣人的生活，2021年更取得海外的成功，與泰國BGSR聯營集團簽約合作新建泰國高速公路M6╱M81案，成為台灣首例系統整案輸出，不僅向所有人實證智慧交通的未來願景，更展示了產業化的可能性。

張永昌強調，這些案例成功的關鍵，就是「以人為本」的數位轉型策略，智慧交通服務的對象是人，以及他們駕駛的車、行走的路，我們是利用科技解決人們在移動過程的各種不方便，若一味從技術角度看智慧交通是行不通的。而這一理念，也使遠通電收得以成就國道ETC這樣為全民服務數位轉型案例，改善台灣國道用路安全及效率，實踐董事長徐旭東對國家「為民、便民、利民」的目標，以最大之誠意為社會大眾創造節能減碳、永續發展的美好未來。