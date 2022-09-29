快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口老化＋疫情衝擊！8月繼承移轉6988棟 創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計月報顯示，今年8月建物繼承移轉登記6988棟，平均每天就有225棟的繼承發生，創下單月歷史新高紀錄，專家分析，人口老化加上疫情衝擊，導致短期內的繼承發生狀況更為普遍，越來越多的民眾遇到繼承的問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計過去一段時間死亡人數與繼承移轉登記的數量比例，從2017~2022的上半年，繼承移轉登記佔死亡人數的比例約為30%~33%，也就是平均每10個死亡人數，就會產生3棟的建物移轉，隨人口持續老化，加上這波疫情衝擊，死亡人數增加，導致短期內的繼承移轉也隨之創高，實務上發現越來越多的民眾陸續遇到繼承的問題，若是生前長輩沒有先處理好，後面處理起來難度就會增加不少。

統計資料顯示，今年前八月的繼承移轉登記共44978棟，年增約1成，8月的繼承移轉登記6988棟，8月繼承移轉創單月新高，同時前八月的繼承移轉登記也創下同期新高，對比其他買賣、贈與或法拍移轉的趨勢來看，只有繼承移轉因為人口老化的因素，數據一直再創下新高。

曾敬德指出，早年國人早婚且小孩生得多，等到長輩不在不動產就由配偶與子女繼承，去年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，若真的長輩不在，輪到子女繼承不動產，可能繼承人的年紀也都50、60歲了，甚至還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，倘若生前若沒有先安排協調好，很容易子女間產生糾紛，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，因此這幾年實務上會發現，繼承後精華區的店面與不動產後，對外出售的狀況越來越常見。

人口老化 信義房屋

延伸閱讀

3年全國房價所得比雙位數增加 台南增31%居冠

神旺掰掰！熄燈儀式惹哭老員工　熱門關鍵字「蛋糕、好吃」上榜

房市新南向趨勢夯 買氣「北消南漲」

房市買氣壓抑四個月 9月房市拚「利空出盡」

相關新聞

人口老化＋疫情衝擊！8月繼承移轉6988棟 創新高

根據內政部統計月報顯示，今年8月建物繼承移轉登記6988棟，平均每天就有225棟的繼承發生，創下單月歷史新高紀錄，專家分...

勘查花東震災 花敬群：研議將透天厝納入建物補強補助

內政部次長花敬群今（29）日勘察花東地震災情時表示，內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款及耐震評估補強...

台電瓩設計獎總獎金90萬創新高 金曲視覺設計師跨刀

全國唯一電力設計獎「台電瓩設計獎」今（29）日起跑，為推廣電力能源議題社會溝通，台電瓩設計獎已邁入第23年，今年以「Re...

機器人結合5G AIoT 盼廣泛運用於關鍵基礎設施巡檢維護

台灣智能機器人科技及工研院，今日於內科創新育成基地t.Hub，舉辦「機器人結合5G AIoT應用於關鍵基礎設施巡檢與維護」觀摩研討會，同場並展出戶外巡檢機器人、天軌式巡檢機器人、移動式攝影及AI工安辨識系統、礙掃機器人大型高負載UAV等多項機器人產品，為關鍵基礎設施巡檢維運平台的構建，擘劃未來發展的前景。吸引許多國營事業、大型公民營企業高階主管前來取經與會出席。

等等等！他怨防疫險理賠拿不到 釣出苦主：5月底等到現在

台灣疫情還在高原期，至今已有6百餘萬人確診，今(29)日新增44,665例本土個案及215境外、53病歿，10月國門將開，又為疫情增添了變數。許多人都有保防疫險或疫苗險，有位網友在臉書爆怨公社表示，他7月確診，兩個多月過去了，至今理賠還沒下來。

房市多空交雜...桃園這豪宅脫穎而出 單價創區域新高

據實價登錄，位在桃園市桃園區「麗晶花園廣場」今年6月成交21樓戶，總價4100萬元，坪數84.7坪，換算單價來到53萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。