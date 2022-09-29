人口老化＋疫情衝擊！8月繼承移轉6988棟 創新高

根據內政部統計月報顯示，今年8月建物繼承移轉登記6988棟，平均每天就有225棟的繼承發生，創下單月歷史新高紀錄，專家分析，人口老化加上疫情衝擊，導致短期內的繼承發生狀況更為普遍，越來越多的民眾遇到繼承的問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計過去一段時間死亡人數與繼承移轉登記的數量比例，從2017~2022的上半年，繼承移轉登記佔死亡人數的比例約為30%~33%，也就是平均每10個死亡人數，就會產生3棟的建物移轉，隨人口持續老化，加上這波疫情衝擊，死亡人數增加，導致短期內的繼承移轉也隨之創高，實務上發現越來越多的民眾陸續遇到繼承的問題，若是生前長輩沒有先處理好，後面處理起來難度就會增加不少。

統計資料顯示，今年前八月的繼承移轉登記共44978棟，年增約1成，8月的繼承移轉登記6988棟，8月繼承移轉創單月新高，同時前八月的繼承移轉登記也創下同期新高，對比其他買賣、贈與或法拍移轉的趨勢來看，只有繼承移轉因為人口老化的因素，數據一直再創下新高。

曾敬德指出，早年國人早婚且小孩生得多，等到長輩不在不動產就由配偶與子女繼承，去年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，若真的長輩不在，輪到子女繼承不動產，可能繼承人的年紀也都50、60歲了，甚至還有好幾個兄弟姊妹共同繼承，倘若生前若沒有先安排協調好，很容易子女間產生糾紛，最後還是得出售不動產換取現金，才能公平分配給所有繼承人，因此這幾年實務上會發現，繼承後精華區的店面與不動產後，對外出售的狀況越來越常見。