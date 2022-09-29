每坪53萬！桃園藝文特區第一名豪宅換人當

實價揭露顯示，桃園藝文特區4000萬以上豪宅第一名換人當，過去最高單價為「中悦麗舍花園」2020年交易的頂樓戶，單價是50.8萬元，總價為8200萬元。今年由「麗晶花園廣場」取代，今年6月交易的21樓戶，總價是4100萬元，單價來到53萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，個案除了刷新藝文特區豪宅單價外，也是桃園區豪宅單價之首。

陳炳辰指出，麗晶花園廣場位於藝文一街與同德五街口，標榜藝文特區最後一塊大基地，鄰近展演中心，未來還有全台最美圖書館之稱的桃園總圖加持，並享綠線捷運機能。

他表示，周邊豪宅林立讓房價抗跌有撐，加上個案不走百坪大坪數面積，有利於買盤在總價與實用性上的考量，另外圓弧形外觀、特色公設與飯店概念打造，均顯吸睛，因此擠下藝文特區老字號豪宅。

陳炳辰表示，目前麗晶花園廣場單價行情多在4字頭，來到總價4000萬元豪宅等級也僅一戶，與中悦系列多屬豪宅價碼狀態仍有落差，且麗晶花園廣場坪數相較小，換算單價亦會偏高。

陳炳辰分析，今年桃園市豪宅市場以青埔為首，單價排行前三強中兩強都在青埔，藝文特區因可供開發素地不多，表現差強人意，不過青埔有一定程度賣壓，藝文特區是否轉而顯露穩扎穩打的富人聚落特質，值得關注。