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工研院與廷鑫推高強韌鋁合金盤元線材技術 攻電動車市場

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

電動車相關產業快速發展，車體輕量化為全球汽車產業研發重點，看好鋁合金材料扣件發展潛力，經濟部技術處支持工研院與國內鋁合金大廠廷鑫興業公司，建置國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線，該產品已取得全球汽車產業品質管理系統IATF16949認證，將可大量供應鋁合金扣件材料給下游廠商，補足綠色運輸用的產業缺口，搶攻電動車市場新商機。

經濟部技術處表示，全球汽車產業在節能減碳的趨勢下，促成新能源車快速發展，除了動力系統的開發，為車身「減重」的創新材料，促使汽車有更持久的續航力及安全性，也被視為相當重要的一環。經濟部技術處運用科技專案，透過工研院與廷鑫興業合作開發的高強韌鋁合金盤元線材技術，協助建構我國自主化電動車輕質扣件產業鏈，提升我國產業國際競爭力。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，鋁合金因具有質輕、可回收及易表面處理等特性，成為汽車輕量化發展的備受矚目材料，車身與底盤零件採用輕量化鋁合金之比率逐漸增加，傳統鋼鐵扣件若應用於鋁合金零件組裝，會形成電位差腐蝕問題，導致產品結構遭到破壞，因此汽車產業亟需車用鋁合金扣件開發技術。工研院透過與廷鑫興業共同開發的鋁合金材料，其製成的汽車輕量扣件，預期可降低車身與底盤重量10%以上，降低汽車能源消耗，進而減少國內汽車年碳排放10噸以上。

廷鑫興業董事長顏德新表示，廷鑫興業近年積極轉型，鋁合金產業是公司重點發展項目。過去台灣鋁合金盤元幾乎由日本、歐美進口，看好全球汽車產業車體輕量化發展，廷鑫興業投資新台幣2億元以上的經費，與工研院開發建置國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線，具有在地生產及價格優勢，補足關鍵原材料缺口，預估鋁合金盤元年產能可達 1.2萬噸，產值約14.4億元新台幣，透過投入高附加價值商品的開發，為公司帶來新成長動能，持續廷鑫興業在鋁合金市場的領導地位。

廷鑫 工研院 新台幣

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