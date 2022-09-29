快訊

日職／一天限定的畢業旅行！王柏融下二軍賽季結束

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

四理由不信任董事長 鏡電視董事會要撤換蔡總統愛將鄭優

北台灣前三季推案量逾9千億 專家：建商信心砲火中成長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據住展雜誌統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋推案量總額約3,807億元，較去年同期增約480億元、年增幅約14.4％。今年前三季，北台灣新成屋、預售屋累計推案量約為9,113億元，較去年同期增約234億元，年增幅約2.6％。

住展雜誌研發長何世昌表示，回顧今年上半年，北台灣推案量縮水，到了第3季利空如火箭彈滿山遍野似的轟炸，建商推案意願卻在炮火中逆勢滋長；隨著部份延推案在暑期陸續公開，尤其是桃園市暑期間爆出大量，緊接著又銜接928檔期，整體推案量一舉上攻，並由原本的量縮轉為量增，將有助於推升今年全年推案量。

何世昌指出，雖然今年前三季北台灣推案量為正成長，但未來需注意市場胃納量是否會隨之上升；假如選後買氣停滯，未來恐要務實面對供給過剩的問題。

北台灣前三季以新北市推案量最高，約為2,889億元，但若與去年同期相比，卻減少近6百億元，年減幅約17％。新北市今年以新莊、三重、土城與泰山等地重劃區推案較踴躍，尤以新莊推案量最洶湧，前三季已爆出約600多億元。

反觀板橋、永和、三峽等地推案狀況較為冷清，其中板橋前三季累計案量僅約120億元，比去年同期驟減一百億元。而永和新案更為零星，前三季僅一筆建案公開，案量竟不足１億元，可售戶數僅9戶，供給量簡直少得可憐。

何世昌指出前三季推案量衰退幅度最大的是台北市，只推出1,924億元，較去年下滑4百餘億元，年減幅近18％。北市推案量最多的行政區是北投，主要是北士科題材所帶動，前三季共推出約4百億元案量，且第四季還有「隆遠心仝聚」、「樸園璞開石」、「宏普士科案」等約2百億元新案將公開，熱度會延續到年底。

桃園市今年前三季推案潮狂噴，前三大推案區依序為中壢、桃園、龜山，其中中壢案量飆到6百多億元，桃園超過5百億元，龜山則釋出5百億元案量，上述三區合計案量占全桃園市總案量約62％，顯示建案高度集中於少數區域。

雖然桃園前三季累計推案量達2,658億元，年增逾五成，但因今年指標大案多已開賣，第4季新增供給量將轉為下滑。

另外，新竹地區前三季案量累計為1,298億元，較去年增加二百餘億元，年增幅約26％。雖然新竹今年供給量上升，但主因是寶山指標案「宏道新竹帝寶」單一個案占整體案量近四分之一所致，如竹北、東區等菁華區域供給都同步下挫。

預售屋 建案

延伸閱讀

內政部長讚「房地產是真正火車頭」 巢運：還會打炒房嗎？

皇翔建設永和大陳社區單元三公辦都更案 目標年底前都更審議通過

74環線首購宅激戰 這案靠品牌建商+ TSUTAYA BOOKSTORE以質取勝

打炒房竟讓台中市危老案年增40% 「這三區」推案最熱

相關新聞

如興今股臨會完成董事全面改選 財報尚需實地查核

因財報難產、面臨下市危機的牛仔褲代工大廠如興（4414），今（29）日上午召開股臨會，現場擠滿小股東，還有小股東成立自救...

機器人結合5G AIoT 盼廣泛運用於關鍵基礎設施巡檢維護

台灣智能機器人科技及工研院，今日於內科創新育成基地t.Hub，舉辦「機器人結合5G AIoT應用於關鍵基礎設施巡檢與維護」觀摩研討會，同場並展出戶外巡檢機器人、天軌式巡檢機器人、移動式攝影及AI工安辨識系統、礙掃機器人大型高負載UAV等多項機器人產品，為關鍵基礎設施巡檢維運平台的構建，擘劃未來發展的前景。吸引許多國營事業、大型公民營企業高階主管前來取經與會出席。

勘查花東震災 花敬群：研議將透天厝納入建物補強補助

內政部次長花敬群今（29）日勘察花東地震災情時表示，內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款及耐震評估補強...

等等等！他怨防疫險理賠拿不到 釣出苦主：5月底等到現在

台灣疫情還在高原期，至今已有6百餘萬人確診，今(29)日新增44,665例本土個案及215境外、53病歿，10月國門將開，又為疫情增添了變數。許多人都有保防疫險或疫苗險，有位網友在臉書爆怨公社表示，他7月確診，兩個多月過去了，至今理賠還沒下來。

房市多空交雜...桃園這豪宅脫穎而出 單價創區域新高

據實價登錄，位在桃園市桃園區「麗晶花園廣場」今年6月成交21樓戶，總價4100萬元，坪數84.7坪，換算單價來到53萬元...

利空頻傳股市重挫 皇翔董座廖年吉：現在房市「很慘」

皇翔建設（2545）董座廖年吉表示，由於市場利空消息頻出，現在房市（買氣）「很慘」，讓市場不確定因素升高。不過從房價來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。