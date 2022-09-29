利空頻傳股市重挫 皇翔董座廖年吉：現在房市「很慘」

皇翔建設（2545）董座廖年吉表示，由於市場利空消息頻出，現在房市（買氣）「很慘」，讓市場不確定因素升高。不過從房價來看，雖然市場買氣降溫，但價格還是穩住。

他強調，對建商來說，房市買氣只要穩定就好，皇翔建設目前還是按照既定推案步伐前進，並專注在老屋更新案上，希望持續蓋出品質不錯，讓大家安心、不怕地震的住宅。

皇翔建設指出，雖然近期買氣頓化，不過從房價表現來看「要跌也難」，物價就是這麼高，除非原物料行情大幅下修，還有缺工引發高工資的問題獲得解決，不然房價仍會守穩在目前水準。

由皇翔建設擔任實施者的新北市永和「大陳社區單元三公辦都更案」原訂今年底推出，惟因該案仍在進行拆屋作業、都更程序中，預計明年才有機會推出，全案總銷初估300億元，預計2027年完工。