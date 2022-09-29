科技就業博覽會10/1登場 半導體、IC設計業高薪搶人才

新興科技及疫後轉型加劇科技業求才需求，北市今年唯一場「科技就業博覽會」將於10/1(六)上午10點30分至下午4點在台北市政府1樓中庭登場，共48家企業、提供1,776個工作機會，年薪120K、最高月薪80K、平均月薪40K，勞動局為勞工把關，篩選優質廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況，讓求職者安心求職。歡迎應屆畢業生、轉職轉業者一起挺進科技業。

北市勞動局長高寶華表示，智慧數位浪潮推進勞動市場的跨域用人及就業趨勢，科技業除技術專業職缺外，品管環衛、業務銷售等職缺也求才若渴。本次徵才規模從科技園區擴大為全市科技業，月薪類全數職缺最低從30K起跳，起薪達40K以上職缺佔總體工作機會4成5，徵才企業除了招募初階、技術職缺外，更釋出管理職缺，讓轉職者有發展職能及加薪機會。學經歷要求上，除大專以上學歷，亦有入行門檻相對較低的高中職基層技術員、品檢員，「無經驗可」職缺更高達7成，應屆畢業生和跨業求職者可把握機會至現場直接面試。

求才行業以「製造業」為首釋出1,304個工作機會，第二大即為蟬聯兩年北市應屆畢業生最想進入行業之冠的「出版影音及資通訊業」開出398個工作機會，整體職缺7成以上集中於「技術/維修/操作」、「品管/製造/環衛」及「資訊/軟體/系統」等類別，業務銷售、行銷企劃或物流運輸等非技術性職缺雖非大宗，但也有上百個具發展遠景的工作機會，值得挑戰。

企業徵才機會數以欣興電子、群浤科技和南亞電路板等為前三大，均開出百位以上就業機會。薪資排名第一名為出版影音及資通訊業的天堂遊戲Tech lead開出年薪120萬，後續跟上者包括遠傳電信、哇寶國際資訊及華電聯網等資訊系統類職缺，最高待遇都達月薪80K水準。

北市就服處補充，活動現場免費提供3~6歲臨托等服務，方便各世代求職者安心求職。求職者可先至「台北就業大補帖」(www.okwork.taipei)線上報名送出履歷，活動當天即可直接面試，加快面試效率；也可於活動前下載專用履歷表，填妥後印出紙本履歷表帶至活動現場。活動詳情及職缺資訊請上「台北就業大補帖」查詢，亦可電洽就業服務專線02-23085231或台北人力銀行專線02-23380277、1999分機58988洽詢。