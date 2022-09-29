準備開國門 KKday日本機加酒自由行、航空聯票同步熱銷

國門解封超振奮！深度旅遊電商平台KKday表示，過去一周海外旅遊商品業績，相較前兩週已大幅成長80%，日本更拿下人氣熱銷冠軍。針對東北亞市場，KKday除了推出日韓機加酒、多國航空聯票外，看好解封後旅客偏好長天數、高品質的旅遊渴求，將推出12天11夜「瀨戶內海奢華藝術之旅」，包含精選住宿、特色餐食並搭配隨團講師深度導覽，每人團費22萬元起，即日起正式開賣、10/25出發。

至於海外旅客入境旅遊，根據KKday的2019年站上數據，海外旅客來台服務人數達115萬，隨著國境即將解封開放，KKday不僅已備好超過上萬隻國旅商品，還將開發一系列特色自主團，目標2023年海外旅客來台服務人數將翻倍成長，突破230萬。

累積三年對於日本的思念愛意，一次爆發！瀬户內海奢華藝術之旅 正式限量開賣！

目前KKday東京大阪機加酒自由行、多國航空聯票、歐美日人氣樂園、歐洲火車通行證等都是站上暢銷商品，代辦護照業務需求更成長了三倍。即日起KKday將開賣「沖繩耍廢包車漫遊小包團」，主打沖繩海灘度假村放空、漫遊耍廢，品嚐炭火串燒吃到飽、網美星野咖啡廳、百年古家地豚料理，以及人氣名店暖暮拉麵等在地美饌，每人售價46,900元起，東京、大阪、北海道、九州等小包團行程也同步開賣。

KKday針對喜愛長天數的旅客，也規劃12天11夜「瀬户內海奢華藝術之旅」，含精選住宿、特色餐食，並由深耕藝術領域多年的專業講師洪秀華帶你跳島遊覽「秋之瀨戶內國際藝術祭」、入住安藤忠雄設計的旅宿，品嚐道地日本料理，即日起限量開賣、10/25出發，每人售價22萬元起，KKday將協助旅客代訂機票，也歡迎已提前抵達日本的旅客參團。

日韓港旅客最愛台灣！ 目標海外旅客來台服務人數突破230萬

針對入境旅遊，KKday分享，根據2019全年度站上數據，海外旅客來台服務人數達115萬，瞄準解封後訪台旅客商機，KKday目標2023年要翻倍成長，突破230萬！疫情前海外旅客最愛台北、台中、高雄三大都會區，非都會區則偏好造訪嘉義、花蓮與台南；熱銷商品以台北台中近郊一日遊、台灣高鐵周遊券、台灣美食系列餐券、博物館及樂園等為主力。

KKday補充，日韓港旅客最愛台灣，東南亞市場則以馬來西亞旅客最愛台；展望今年第四季、2023年第1季，KKday針對海外旅客喜歡的人氣旅遊商品，如：台北101觀景台、台灣高鐵、故宮等人氣票券，推出解封升級體驗。

經過近三年努力，KKday台灣市場已開發超過上萬隻國旅商品，超過九成都是疫情間拓展的新品，包括星級飯店、特色旅宿、美食餐券、都會娛樂，Xpark等人氣樂園景區票券、藝文展覽、離島旅遊、登山登島、豪華露營、中南部排隊名店等，KKday未來將開發一系列特色自主團，並與全台供應商與公部門夥伴一同努力，將台灣觀光魅力放送全球，共享海景第一排的旅遊榮景。