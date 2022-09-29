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等等等！他怨防疫險理賠拿不到 釣出苦主：5月底等到現在

聯合新聞網／ 綜合報導
防疫險加疫苗險理賠正式突破千億元大關。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
防疫險加疫苗險理賠正式突破千億元大關。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台灣疫情還在高原期，至今已有6百餘萬人確診，今(29)日新增44,665例本土個案及215境外、53病歿，10月國門將開，再添變數。許多人都有保防疫險或疫苗險，有位網友在臉書爆怨公社表示，他7月確診，兩個多月過去了，至今理賠還沒下來。

原po投保的是國泰產險，「分機電話打了一個多月永遠都嘟嘟嘟...客服永遠都是同一句話鬼打牆『不好意思請您耐心等候』。原po去電，客服小姐表示，「若26號還沒收到理賠，再直接打給客服，會優先幫忙處理」，當原po依約打過去，另一位客服卻又說，「現在都沒有預定日期，也沒有什麼優先處理」，原po傻眼直呼「是在哈囉」。

原po指出，相較新安東京，從申請、審核到理賠只花了三個禮拜時間，還會很準確告訴你幾月幾號的幾點匯款，他覺得很無奈。原po哀怨地問，有沒有人跟他有同樣遭遇，還在等待理賠。

po文一出，釣出不少苦主，「我是富邦，寫客服投訴信件一次就進度往前一步，我總共寫了四次，才前進四步收到理賠申請...電話也是打不通」、「富邦5/30寄，到現在都還沒拿到」、「我同一包信件雙掛號寄出，其中兩個9/6收到錢，一個至今未收，保險公司要我再寄一次全部資料，但我沒留底」、「送件時，人員還愛理不理的」、「收錢時都限期繳納，理賠時就...」、「每間都有快有慢，我富邦兩個月了，連收到審核的簡訊都還沒收到」、「我的國泰最快，收到送件簡訊不到一星期就入帳，反而富邦無聲無息」、「6月底確診，新安東京我等了三個月還沒下來，簡訊通知已入案就沒下文了。同時申請理賠的和泰產險，一個半月就入帳了」、「我同事7月中確診也拿到了，我六月底確診到現在遙遙無期」、「和泰的很奇妙，我和老公同份資料，我的14天理賠下來，他的還在等」。

也有人安慰，久等也有利息可領，「確診人多，該賠的跑不掉，我領到錢還有多一千多利息」、「我5月隔離，9.16才收到，但有快2000的利息」、

根據金管會27日公布的資料，防疫雙險理賠金額持續大失血，本周賠款正式破千億元大關。今年以來統計至9月26日止，防疫保單已理賠超過219萬件、理賠金額逾840億元；疫苗險理賠件數55.2萬件，理賠金額229.4億元，防疫雙險總件數274萬件，理賠金額破千億、達1,070億元。

記者齊瑞甄/製表
記者齊瑞甄/製表

日前也有產險業者表示，入境解封，對產險業來說無疑是更大風險。一方面有可能帶入更多病源進國門，另方面，旅客自身感染機率也增加，賠款數破千億元早有心理準備，後續追加的未知數更令人擔心。

理賠 防疫險 產險 增資

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