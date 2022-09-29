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如興今股臨會完成董事全面改選 財報尚需實地查核

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
如興今早召開股東臨時會，由董事長張水江（站立者）主持。記者魏鑫陽／攝
如興今早召開股東臨時會，由董事長張水江（站立者）主持。記者魏鑫陽／攝

因財報難產、面臨下市危機的牛仔褲代工大廠如興（4414），今（29）日上午召開股臨會，現場擠滿小股東，還有小股東成立自救會，號召股東加入。會中完成全面董事改選，選出董事5名、獨立董事3名；會後隨即進行新任董事會選舉，將選出新任董事長。如興董事長張水江說：「因之後尚有董事會要開，婉拒記者提問。」之後隨即離場。

如興自救會召集人陶家駒則提出七大質疑，包括合併玖地後營收爆衝卻為何一連六年都沒獲利等，其已於9月12日赴台北地院向如興董監事及會計師提出刑事違反證交法告訴。

對於如興何時可以完成財報申報，如興發言人陳怡如表示，因要完成實地查核，所以要看會計師何時能完成，目前已知會進行大陸方面的實地查核。至於公司營運部分，陳怡如強調，目前運作、生產出貨以及客戶收款狀況均一切正常，今年狀況約與去年同期相當，但因為終端需求放緩，工廠稼動率沒有滿載。

如興 股東

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