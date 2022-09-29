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看準疫後房市 高雄建材大展吸引逾160家廠商
疫後會展經濟復甦，看準高雄房市熱潮，「2022高雄國際建材大展」今在高雄展覽館開幕，吸引逾160家廠商、500多個攤位，展至10月2日。會展內結合健康防疫、永續與全齡住宅、智慧家居等概念，從建材、軟裝、家電，到裝潢設計等應有盡有。主辦單位經濟日報表示，疫後買氣旺，建材展可望吸引超過2萬人、帶動5億元延伸商機。
近期南部房市熱，經濟日報與高雄市室內設計裝修商業同業公會合辦建材大展，此展去年因疫情停辦，今年擴大舉辦吸引眾多廠商，今天上午開幕已有不少廠商駐足詢問。經濟日報表示，今年會展搭上房市、防疫、智慧化建築等3大熱潮，有不少科技防疫廠商進駐，現場展示新科技家電和功能。
台灣邁入高齡化社會，不少廠商推出全齡設計家電，尤其是浴室安全部分，衛浴廠商展示可升降的洗手台，可因應不同身高使用者，更能友善輪椅族使用。不少民眾聞「甲醛」色變，今天除甲醛攤商聚集不少專業買主參觀；隔音窗、紗窗、木地板與室內設計等攤位也有高人氣。
主辦單位表示，近年南部房市活絡，加上台積電上場等群聚效應，捷運黃線和百貨商場也整體拉抬高雄房市，不少中北部廠商都南下搶占市場與儲備土地，相關商機持續開展。在後疫情時代，健康防疫安居與全齡住宅已成顯學，今年的建材大展融入民眾居家生活各式需求，各大知名廠商齊聚。高市室裝公會也將在明後天舉辦兩場座談會，談最新室內裝修設計潮流、環保材料和建材等內容。
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