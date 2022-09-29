北台推案量上看1.3兆 利空不斷為何建商狂推案？

住展雜誌統計，今年第三季北台灣新建案推案量總額約3,807億元，較去年同期增約480億元、年增幅約14％。今年前三季，北台灣累計推案量約為9,113億元，較去年同期增約234億元，年增幅約2.6％。

住展雜誌研發長何世昌表示，第三季重大利空如火箭彈滿山遍野轟炸，建商推案意願卻在炮火中逆勢滋長，主要是建照核發量位居高水位、營造成本止漲，以及房價持續上揚，建商趁利潤好搶著推案，預估北台灣全年推案量可站上1.3兆元。

根據統計，北台灣前三季以新北市推案量最高，約為2,889億元，今年北市以新莊、三重、土城與泰山等地重劃區推案較踴躍，尤以新莊推案量最洶湧，前三季已約600多億元。

板橋、永和、三峽等地推案狀況較為冷清，其中板橋前三季累計案量僅約120億元，比去年同期驟減100億元。永和新案更為零星，前三季僅一筆建案公開，案量竟不足1億元，可售戶數僅9戶，供給量簡直少得可憐。

何世昌指出前三季推案量衰退幅度最大的是台北市，只推出1,924億元，較去年下滑400餘億元，年減幅近18％。

北市推案量最多的行政區是北投，主要是北士科題材所帶動，前三季共推出約400億元案量，且第四季還有「隆遠心仝聚」、「樸園璞開石」、「宏普士科案」等約200億元新案將公開，熱度會延續到年底。

桃園市今年前三季推案潮狂噴，前三大推案區依序為中壢、桃園、龜山，其中中壢案量飆到600多億元，桃園超過500億元，龜山則釋出500億元案量，上述三區合計案量占全桃園市總案量約62％，顯示建案高度集中於少數區域。

雖然桃園前三季累計推案量達2,658億元，年增逾五成，但因今年指標大案多已開賣，Q4新增供給量將轉為下滑。