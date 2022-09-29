禁團令解除！雄獅今起開賣團體旅遊 加碼「免費」辦護照

旅行社業者終於等到這一天！行政院今（29）日正式宣布，入境旅客自10月13日起放寬為0+7新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄獅旅遊表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價起2萬有找。另為慶祝組團解禁，除了推出解封特惠團體旅遊商品外，即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從台灣政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，銷量前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

此外，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問，加上雄獅（2731）東京公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

雄獅旅遊即日起正式開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價19,900元起，搭乘松山－金浦來回班機，大啖懷念的韓國美食；還有國人最愛的日本，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低29,999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1,200元泰國觀光簽證費用；長程線則有「解封特選法國聖誕市集直飛8日」，除了艾菲爾鐵塔、蒙馬特、凱旋門等景點行程外，充滿濃厚過節氣氛的聖誕市集是不能錯過的景點。

想搭乘星宇航空10月28日首航沖繩、札幌，雄獅也推出「星宇首航沖繩4日」安排波之上神宮、美麗海水族館、沖繩世界文化王國村等景點，全程入住新開幕的沖繩嘉新酒店，就位在繁華熱鬧的那霸國際通上；「北海道星野渡假村、三大蟹溫泉5日」保證入住1晚星野TOMAMU渡假村飯店，以及三大螃蟹日式涮涮鍋吃到飽，特別安排美瑛的白金青池，以及大雪山國立公園的黑岳空中纜車，欣賞北海道美麗的秋季楓紅美景。

自由行推薦「酷遊首爾乙支路高爺公寓自由行5日」，2人成行每人最低價10,999元起，加贈交通卡及5日Wi-Fi；「旅天下解封沖繩虎航自由行4日」每人最低價18,499元起，包含來回機票、機上餐食、來回20公斤託運行李、市區飯店住宿等；「特選法瑞德機加酒10日」每人最低價59,900元起，另可以半價優惠加購原價760歐的當地行程。

為慶祝組團解禁，雄獅旅遊推出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，即日起至11月30日報名付訂雄獅指定國外團體行程商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省1,800元，活動名額無上限。