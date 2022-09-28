東聯發布碳中和、安全抗菌、機能性等多款特化新品

因為新冠疫情關係，已停辦兩年的紡織展（TITAS）將於10月12至14日舉辦，今年東聯化學（1710）除了既有乙二醇產品外，將發布碳中和、安全抗菌、機能性等多項特用化學品。

東聯表示，此次將展出多項具功能性的環氧乙烷衍生物，如氧化鋅抗菌洗劑（OUCC® ZnO liquid）與機能護衣洗劑（OUCC® Fabric shield）等，目前已獲多家知名清潔劑品牌大廠採用、並製作成洗衣精產品，消費者可於各式量販通路購得。

除此之外，東聯化學也相當重視環保永續與全球碳中和議題，今年提出OUCC® TopGreen Surfactant概念性產品，並將結合rPET與環氧乙烷製作環保型界面活性劑，正與多家清潔劑品牌合作，共同創造環保新商機，也歡迎其他產業多多洽詢一起創造合作開發新應用。