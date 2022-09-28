織物回收技術再升級 遠東新推可視化舊衣回收纖維

全球每年有數千萬噸的舊衣問題無法獲得妥善的處理，遠東新世紀（1402）積極投入廢舊紡織品回收技術的研發，今年升級推出TOPGREEN® rTEX Filament（可視化織物回收聚酯纖維），將原本會被當成廢棄物處理的舊衣，再製成全新的紗線、布料與服飾。

遠東新化纖總部長纖事業群協理黃全億表示，可視化織物回收聚酯纖維不需特殊染色，即可在布料上創造出自然麻花效果，不僅實現對環境永續的承諾，並同時解決龐大二手衣回收問題，可為地球盡一份心力。

至於FENC® TOPGREEN® Recycling Solutions全方位解決方案，則是業界最負盛名的先進回收技術及完整的環保體系，透過該方案製成的FENC® TOPGREEN®寶特瓶環保回收纖維，已廣泛運用於服裝、運動鞋、箱包袋材及汽車內裝飾材等上。

而在紡紗應用上，回收100%聚酯及100%純棉紡織品，藉由物理機械方式，無添加任何化學用品，將織物廢料轉化成100%再生短纖紗FENC® TOPGREEN® rTEX Spun Yarn（廢料再製環保短纖紗），已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品上。

至於2022年所推出的永續新產品－丹寧回收紗。具時尚設計感的丹寧風格，則是賦予廢棄織物新生命力；且各段生產通過GRS全球回收標準，均符合國際需求，為零浪費、低碳排之優質環保素材。