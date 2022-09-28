皇翔建設永和大陳社區單元三公辦都更案 目標年底前都更審議通過

皇翔建設（2545）獲選為永和「大陳社區單元三公辦都更案」正進行拆屋、都更流程，皇翔建設指出，永和新生公有市場陪伴大陳地區超過56年，匯集大陳地區鄰里濃厚感情，未來該案都更重建後將以三棟住宅大樓、一棟市場大樓的新形象，重新陪伴居民。

新北市長侯友宜指出，去年七月就來看過新生市場及大陳單元三的重建推動狀況，該案歷時約一年新北住都中心就完成整合、協調，並讓全案進入市府審議，他目標年底前讓全案審議過關。

皇翔建設表示，永和「大陳社區單元三公辦都更案」，公司預計明年推案，其中公有市場將改建為地上九樓、地下六樓的現代化複合型市場大樓，完工後的市場大樓棟一至三樓將做市場使用，四至九樓為商業使用，另外還有地下停車空間；至於住宅大樓棟為平均樓高約33層樓高之三大棟建物。

皇翔建設表示，原先預計永和「大陳社區單元三公辦都更案」有機會在今年底登場，不過由於該案目前仍在拆屋、都更程序中，因此推案時程最快落在明年，全案初估2027年完工。

獲選為永和「大陳社區單元三公辦都更案」實施者的皇翔建設，此次為住戶策劃舉辦「人。家。生活 – 故事六部曲系列活動」。這次二部曲特別為新生市場以影像採訪進行全程紀錄，拍攝成一支專屬新生市場正式暫別56年歲月的一切記憶。