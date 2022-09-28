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遠東新聚酯型窗簾式安全氣囊 出貨穩定高度成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
遠東新工業纖維在車用市場上，推出環保輪胎簾布、POLYESTER製窗簾式安全氣囊紗等，也是亞洲唯一將平織工藝織造成3D織物。遠東新提供
遠東新工業纖維在車用市場上，推出環保輪胎簾布、POLYESTER製窗簾式安全氣囊紗等，也是亞洲唯一將平織工藝織造成3D織物。遠東新提供

遠東新（1402）今（28）日舉辦紡織展（TITAS）展前記者會，會中發表已運用在車用市場的環保輪胎簾布、POLYESTER製窗簾式安全氣囊紗等多項產品。遠東新紡織事業總部工業纖維事業群資深協理王敏昆表示，車用市場出貨穩定高度成長中。

王敏昆指出，遠東新世紀累積超過30年綠色循環經濟的經驗，以再生循環、生物基、廢氣、輕量化等素材與技術製作成綠色纖維後，再將其運用在車用材料及工業產品領域。

王敏昆表示，與國際知名電動車大廠配合所生產的聚酯型窗簾式安全氣囊，運用在車廂兩側客艙的防護，相較於過去材質減重逾五成，實現輕量化節能減碳的環保目標，目前已通過車廠認證，且隨著電動車出貨的快速成長，於2021年量產後，目前銷量穩定高度成長。

該再生型聚酯環保纖維，乃是使用廢棄的塑料瓶重新造粒、抽絲而成，亦可織造成輪胎簾子布，目前也已出貨供應給德國馬牌輪胎公司生產為環保輪胎用，雙方為達成循環經濟共同合作的專案持續穩健進行中。

另，除了以植物廢棄物為原料的生質酒精外，也發展來自工廠廢氣發酵的酒精所生產出來的高質量工業纖維，亦對減少碳排放做出了貢獻。

環保 遠東新

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