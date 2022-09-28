遠東新推尼龍6,6纖維 可減少化學染劑、水資源使用

基於愛護地球環保的理念，遠東新（1402）旗下遠東先進纖維，將於10月12至14日台北TITAS展，發表FEFC® eco環保原液染色尼龍6,6纖維布料及服裝。遠東先進纖維副總經理黃全億表示，FEFC®尼龍6,6纖維可大幅減少使用化學染料、助劑及水資源的耗用，並省略染色廢水的處理，同時又具備節能減碳的效果，為一具有高度永續環保的創新產品。

黃全億指出，FEFC®尼龍6,6纖維讓布料不必經過後段染色流程加工即具有色彩，可以大幅減少使用化學染料、助劑及水資源的耗用，同時具有輕量、耐磨、柔軟、撥水、卓越色牢度與環保等功能與附加價值，符合各大國際名牌服飾對高端纖維的需求，因此可廣泛應用於各種高級紡織品上，如瑜伽服、跑步服、戶外運動服、羽絨服、女性內衣及高級時裝等；且產品規格及物性上具有極大廣度及深度，可配合品牌及下游客戶作客製化開發服務，以滿足不同市場的差異化需求。

鑒於全球淨零排放趨勢，以巴黎協定為例，全球氣溫上升不超過攝氏2度的目標，塑化產業若持續未改善生產製程模式，於2050年將產出28億噸碳排，製造和廢棄所累積的溫室氣體會達到56億噸，約佔地球碳排放額度的14%。

為盡到環境友善之社會責任，遠東新世紀短纖事業群在2021年已研發出生質及生分解口罩用不織布纖維原料，目前更列入重點開發成各項生質、生分解、節能減碳減廢之新產品，將可應用於各種不織布應用產品，所開發纖維特性與一般的石化纖維品質接近。其中生質與生分解材料（FENC Bio-tech）亦可搭配寶特瓶陸地回收或海洋回收之塑料做成纖維，可達到工業及生物並進之循環經濟目標。