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遠東新推尼龍6,6纖維 可減少化學染劑、水資源使用

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
遠東新世紀推出廢氣回收再製紗線的應用商品以及生質可分解不織布口罩。遠東新提供
遠東新世紀推出廢氣回收再製紗線的應用商品以及生質可分解不織布口罩。遠東新提供

基於愛護地球環保的理念，遠東新（1402）旗下遠東先進纖維，將於10月12至14日台北TITAS展，發表FEFC® eco環保原液染色尼龍6,6纖維布料及服裝。遠東先進纖維副總經理黃全億表示，FEFC®尼龍6,6纖維可大幅減少使用化學染料、助劑及水資源的耗用，並省略染色廢水的處理，同時又具備節能減碳的效果，為一具有高度永續環保的創新產品。

黃全億指出，FEFC®尼龍6,6纖維讓布料不必經過後段染色流程加工即具有色彩，可以大幅減少使用化學染料、助劑及水資源的耗用，同時具有輕量、耐磨、柔軟、撥水、卓越色牢度與環保等功能與附加價值，符合各大國際名牌服飾對高端纖維的需求，因此可廣泛應用於各種高級紡織品上，如瑜伽服、跑步服、戶外運動服、羽絨服、女性內衣及高級時裝等；且產品規格及物性上具有極大廣度及深度，可配合品牌及下游客戶作客製化開發服務，以滿足不同市場的差異化需求。

鑒於全球淨零排放趨勢，以巴黎協定為例，全球氣溫上升不超過攝氏2度的目標，塑化產業若持續未改善生產製程模式，於2050年將產出28億噸碳排，製造和廢棄所累積的溫室氣體會達到56億噸，約佔地球碳排放額度的14%。

為盡到環境友善之社會責任，遠東新世紀短纖事業群在2021年已研發出生質及生分解口罩用不織布纖維原料，目前更列入重點開發成各項生質、生分解、節能減碳減廢之新產品，將可應用於各種不織布應用產品，所開發纖維特性與一般的石化纖維品質接近。其中生質與生分解材料（FENC Bio-tech）亦可搭配寶特瓶陸地回收或海洋回收之塑料做成纖維，可達到工業及生物並進之循環經濟目標。

環保 減碳

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