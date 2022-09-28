心冷不玩了！張國煒閃退長榮經營權之爭 商業周刊內幕解析

摘要 1. 星宇航空董事長張國煒，無預警宣布辭去立榮航空董事長一職。 2. 長榮「弟弟派」與長榮大房長子的經營權之爭，大將鄭深池和關鍵少數張國煒突然退出戰局，原因是：發起經營權戰爭的弟弟派領袖張國政，竟先和大哥張國華見面協商，形同主帥棄戰。

已經吵了三年多的長榮集團經營權之爭，為什麼「弟弟派」突然土崩瓦解，全面退出戰局？

9月27日中午，弟弟派大本營、長榮國際突發聲明，董事長鄭深池辭去董事長一職；隨後，代管立榮航空董事長的星宇航空董事長張國煒，也宣布請辭。

弟弟派兩大要角無預警退出，形同張榮發三子張國政、二子張國明、姐夫鄭深池、二房獨子張國煒組成的弟弟派同盟，正式分崩離析。

值得玩味的是，在鄭深池和張國煒的聲明中，皆提到他們退出的關鍵：身為弟弟派領袖的張國政，和張榮發長子張國華見了兩次面，就經營權紛爭進行協商。

兩軍對壘交戰，雙方主帥卻暗通款曲，偷偷商討如何共享江山，這看在前線衝鋒陷陣的將軍眼中，自然心如槁木。

鄭深池、張國煒心寒

張國政先發動戰爭、也最先棄守？

「心灰意冷了啦！」鄭深池辭去長榮國際董事長後，一位他的友人對商周如此轉述心情。

癥結，就出在張國政身上。

一名知悉內情的人士表示，弟弟派陣營看似聲勢浩大，但對爭奪經營權最積極者，當屬張國政，「不論是SC（鄭深池）還是其他兄弟，說穿了只是來幫忙，經營權對他們來說可有可無。」

因為，張國政雖身為三子，但他在長榮集團內的歷練、資歷，都比大哥張國華來得豐富，一直認為最有資格領導長榮集團的是他，而非大哥張國華。

但事與願違，張國華和「員工編號002」、張榮發老臣柯麗卿結盟，緊抓經營權不放。張國政於是聯手二哥張國明發動經營權之爭。

光靠兩兄弟聯手，仍無法撼動經營權，他們需要當年被逐出的張國煒幫忙。但張國政始終拉不下臉，求助這個曾痛惡欲絕的同父異母弟弟。

於是他們請出早已不問長榮事務的姐夫鄭深池，靠著他八面玲瓏的交際手腕，說服張國煒的母親李玉美加入弟弟派陣營。

鄭深池後來見了張國煒，據在場人士轉述，張國煒向鄭深池說：「你當初不是和大房一起趕我出門嗎？我為什麼要幫你？」鄭深池回說：「我當初離開長榮集團，不也是你在背後策劃嗎？都是過去的恩怨了，大家要往前看。」其後，張國煒答應協助張國政。

最重要的是，長榮集團看似張國華當家，但其龐大的資源、甚至張家的私人資產，實際上掌握在柯麗卿手裡，包括被稱為張榮發的海外大金庫「巴拿馬長榮國際」（EIS），據中央再保險前總經理邱展發披露，裡頭的資產高達100億美元。

張國煒自然希望長榮集團能真正回歸張家人，方能一窺父親遺留下的資產全貌。

但鄭深池與張國煒的情義相挺，卻似乎未能換來張國政同等的回應。

沒參與星宇增資、連遺囑官司都沒撤

張國政找張國煒組聯盟，真心幾分？

星宇航空日前辦理增資，張國明、鄭深池共襄盛舉，參與增資，象徵弟弟派的團結，但身為主帥的張國政，不但未參與增資，連多年前向張國煒提起的遺囑無效官司，迄今都未撤銷，這讓鄭深池百思不得其解：「人家都下海幫你了，為何還要拉著官司不放？」

而且，鄭深池為了幫張國政，被哥哥派發動輿論攻勢，甚至有媒體批評鄭是「匪諜」；張國煒也宛若走鋼索，因為萬一弟弟派在經營權之戰中敗陣，他和長榮的關係可能更加惡化，長榮畢竟手握龐大航空資源，可能威脅星宇發展。

每個加入陣營的人都如臨深淵，然而，張國政在這場戰役中，一直未提出進一步作為。

同盟的根基已不穩，更沒料到，張國政選擇和張國華見面。以弟弟派目前掌握的股權，是有機會問鼎長榮航空經營權，形勢並無不利，但自家陣營的主帥，卻主動棄戰、和談。

「他們的同盟關係太脆弱了，一個破就全破了！」一名鄭深池親近的友人表示，主帥意志動搖，鄭深池和張國煒二人，油然升起一股「不知為何而戰」之感，故選擇退出戰局。

紛擾多年的長榮經營權之爭，看起來暫時落幕。

接下來的理想結局是，張國華和張國政共治集團江山。

長榮經營權之爭結局？

有人可能皆輸、有人得到意外收穫

但一名弟弟派陣營的人士表示，另外一種可能是，張國政接下來全盤皆輸。商場上講的是實力，沒有實力、沒有籌碼，敵人為何要與你談判？

張國華主動提善意，張國政上鉤，結果支持他的「藩王」們，一怒之下帶領各自兵馬班師回朝，棄他而去。一個沒有兵馬的統帥，敵人豈會仁慈以待？

「這恐怕是釜底抽薪之計，」一名和張國政熟識的人認為，哥哥派選擇「先擒王」，讓弟弟派潰不成軍，張國華還有什麼動機與誘因，要把大好江山和獨守空城的張國政共享？

但不論如何，雙方主帥已坐下言和，且弟弟派的盟軍已離去，可以宣告，這場延燒數年的經營權之爭，哥哥派不費一兵一卒，大獲全勝。

對長榮的股東而言，他們希望長榮擺脫經營權紛擾後，可以更專注於本業經營，為股東賺取更多的利益。

對張國煒來說，和親姐夫一笑泯恩仇，少了一個冤家、多了一個盟友，對亟欲衝破疫情烏雲的星宇而言，朋友嫌少不嫌多，這或許是他沒有料想到的意外收穫。

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