華新砸70億元併購義大利CAS鋼廠 公平會：通過

公平會在今（28）日第1618次委員會議通過，華新麗華股份有限公司（1605）（簡稱華新麗華公司）、盧森堡商Walsin Lihwa Europe SARL、盧森堡商MEG S.A.與義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS)結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，華新麗華公司透過新設公司盧森堡商Walsin Lihwa Europe SARL，間接持有CAS超過三分之一以上股權，且控制CAS的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與CAS均產銷「不銹鋼鋼胚/盤元/直棒」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係；又「不銹鋼鋼胚」為「不銹鋼盤元/直棒」之上游主要原料、「不銹鋼盤元」亦可為「不銹鋼直棒」之上游原料，雙方亦具潛在垂直供應關係。由於CAS主要經營歐洲市場，2021年並未銷售產品至我國，結合完成後，華新麗華公司既有之「不銹鋼鋼胚/盤元/直棒」等業務並不受本結合影響，在國內仍須面臨其他國內、外業者的競爭；因此公平會表示，華新麗華公司與CAS結合對我國「不銹鋼鋼胚」、「不銹鋼盤元」、「不銹鋼直棒」等市場結構均無影響，結合後也不會對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會審議後認為，結合尚無限制競爭之疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。