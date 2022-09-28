遠東新海洋回收抗爆球衣亮相 環保回收產品占比續拉升

遠東新（1402）今（28）日舉行TITAS紡織展前產品發表會，以永續原料二代升級推出的「海洋回收抗爆球衣」正式亮相，2022年遠東新一樣不缺席世界盃足球賽，有9個國家會穿上遠東新做的戰袍。化纖總部代總經理范欽智表示，今年環保回收產品化纖營收占比達2成，目標明年將來到3成，由於環保回收產品價格較傳統原生產品價格高30%，預估有利營收、獲利表現。

遠東新紡織總部總經理李源珍表示，公司持續拓展產品線，將應用面推廣，目前非服飾產品占遠東新紡織品營收已超過五成，尤其在車用市場有不錯的表現，商品涵蓋輪胎簾布、安全帶等，其中，輪胎簾子布，供應給德國馬牌輪胎公司生產環保輪胎，另外，電動車近年快速成長，遠東新工業纖維與國際知名電動車大廠配合生產聚酯型安全氣囊，銷量亦穩定成長中。

遠東新「環保抗爆球衣」不只在回收再生領域展現實力，並以高規織造技術、搭配快速反應品牌客製化需求的完整供應鏈。遠東新表示，面對球員高碰撞性的激烈運動，除了使用環保海洋回收紗線，搭配強力抗爆織造技術，以多方向複合應力測試織物強度以及嚴格的織物爆破試驗，經過球員百次實戰應用，再以人體各部位不同的延展性及所需強度，設計出各自獨立且最合適的布面結構，

此外，全球每年有數千萬噸的舊衣問題，遠東新也積極投入廢舊紡織品回收技術的研發，將原本會被當成廢棄物處理的舊衣，再製成全新的紗線、布料與服飾。今年遠東新世紀升級推出「可視化織物回收聚酯纖維」，不需特殊染色即可在布料上創造出自然麻花效果，解決龐大二手衣回收問題。

遠東新全面佈建出「陸」、「海」、「空」廢棄物回收再製的綠色技術。除了從陸地與海洋回收寶特瓶與聚酯廢棄物，也投入工業廢氣回收再製技術，另外，與品牌商合作的海洋回收紗專案，累計至今已回收超過11,000噸的海洋廢棄塑料，並轉換為全新商品。