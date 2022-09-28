仲量聯行：商辦市場朝M型化發展 將進入百家齊鳴時代

仲量聯行今（28）日發布商用不動產第3季季報指出，今年第3季台北A辦平均月租金為每坪2,958元，年增3.8%，空置率則微幅下降至1.9%，在供給有限、市場選擇少的情況下，台北市A辦僅剩約1.4萬坪空置，將使商辦市場朝M型化發展的趨勢越來越明顯。

仲量聯行董事總經理趙正義指出，未來台北商辦市場將會朝M型化、優質化、多元化發展，以信義區A辦為例，空置雖僅剩3,500坪，季成交量仍達1,948坪為四區之首顯現區域內的頂級大樓，仍為多數公司公室追求辦公室優質化時的首選。

因此，頂級商辦剛性的需求殷切將使市中心和市郊地區租金差距逐漸加大，也就是所謂的M型化；優質化則指企業追求辦公室軟硬體品質提升；多元化則是企業隨著辦公模式改變逐漸採用更靈活的辦公室策略。

據仲量聯行研究顯示，台北正處在新加坡、香港等國際型都市商辦市場發展軌跡之上，商辦市場已進入轉骨期。由於台北市A辦市場空置率自2019年第2季低至2.9%以來，空置率都不曾回到3%以上，甚至數度低於幾乎無樓可租的2%，如此供不應求的成熟市中心市場，勢必帶動次核心區域如南港、內湖、北市科、新莊、板橋等成形，可預見更加成熟的大台北商業區亦將應運而生。

另一方面，等待新辦公大樓落成的同時，舊商辦亦將感受到迎面而來的競爭壓力，加上越來越多租戶開始追求辦公室優質化(Fly to Quality)、符合低碳ESG配置等，市中心22萬坪屋齡已逾25年的舊A辦，將面臨改造升級以符合來自客戶端各式認證的需求。

仲量聯行指出，以價格為優勢的辦公大樓亦面臨次核心區域有價格競爭力的新辦公大樓的挑戰，為求保有競爭力，各辦公大樓的升級計畫、都市更新重建行動，都在市場上陸續進行中。

仲量聯行預測，未來幾年，大台北商辦市場將進入百家齊鳴的時代，租戶可選擇標的增加，隨辦公模式改變，企業也開始看向更多元化的辦公室策略，這預計可使市場更健康、交易量上升，良性競爭將加速推動大台北市場趨近國際化城市發展。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，受到全球市場震盪及不確定因素影響，短期內台灣投資市場態度較偏觀望，但在國內游資充沛及高科技產業經濟基本面良好、交通建設帶來的軌道經濟發展下，商用不動產仍具穩定投資前景，而收益型產品仍是投資人青睞的標的之一。