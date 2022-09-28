全台首架！華航A321neo「皮卡丘彩繪機 CI」今亮相

中華航空（2610）「皮卡丘彩繪機 CI」今 (28) 日正式出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩繪機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，歷時 21 天完成全機彩繪，並推出專屬的寶可夢機上用品。

華航「皮卡丘彩繪機 CI」噴漆工序使用多達 36 種漆料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空；11 隻寶可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋！最令人驚喜的是，皮卡丘與謝米猶如機師領航乘客，自駕駛艙景觀窗上方探出頭來，向前方熱情打招呼。

華航董事長謝世謙表示，感謝 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」邀請華航一同參與十分有意義的公益活動。這次彩繪的 A321neo 是華航最新引進的新世代客機，彩繪過程跨國合作，除了有華航修護工廠最專業的技師，也有專程前來的日本噴漆職人，雙方通力完成。

華航特別安排 9 月 30 日飛航桃園-台北松山一日公益微旅行，10 月 2 日首航台北松山-東京羽田，陪伴喜愛寶可夢的大朋友、小朋友飛翔世界。

華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的精神，特別邀請前線抗疫辛苦的醫療人員及旅遊業者共同見證「皮卡丘彩繪機 CI」的誕生，期盼疫後復甦，大家很快可以搭乘彩繪機出發旅遊。