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星宇上興櫃 張國煒全力拚解封商機、國內線先緩緩

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

星宇航空將在9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場，今（28日）召開興櫃前法人說明會，各界也關注星宇董事長張國煒昨天閃辭立榮董事長一事，星宇執行長翟建華表示，張國煒本來就只是代管立榮航空，但現階段廠商都延遲交機，原本進軍國內線的計畫會延遲，不過現在國境即將解封、張國煒也解決完家族的事，會先全力衝刺星宇的國際航線，明年有信心獲利，而張也沒意願回長榮。

翟健華表示，星宇身為國內最年輕，也是成長最快速的航空公司，自2018年成立以來就備受期待，董事長張國煒誓言要打造一家精品級航空公司，讓台灣品牌揚名國際，未來星宇將聚焦三大市場，包含轉機市場、商務旅客市場、貨運市場，要在航運紅海中脫穎而出。

星宇堪稱近年來台灣興櫃市場資本額最大企業，星宇航空實收資本額181.17億元，雖然一開航就碰上疫情，但從員工踴躍的認股及A350-900聯貸案銀行團的支持，顯現市場十分看好星宇的未來發展。隨著各國邊境措施逐步鬆綁，旅遊市場回溫，星宇航空今年1-8月營收較去年同期增加131%，已連續4個月年增率及月增率呈現正成長，顯現全球旅遊復甦已經浮現，各航線將持續增班，迎接解封後之旅遊商機。

星宇航空董事長張國煒表示，今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的二倍，第四季航班數亦較第三季增加近一倍，展望疫情解封後航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可以獲利。星宇航空將持續朝目標前進，打造屬於台灣的高端精品航空品牌，除了提供旅客高品質的飛航服務外，也將穩健擴展公司規模，善用台灣地理位置優勢，發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網。

受惠各國放寬旅遊限制，全球客運市場持續復甦，截至今年６月為止，客運需求已恢復至疫情前約70%之水準，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，預計10月28 日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有13個航點，以迎接年底的旅遊旺季。首架A350廣體客機於10月完成交機後，規畫於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北-洛杉磯航線，正式開啟太平洋另一端的市場，未來也將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。

星宇航空 航線 張國煒

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