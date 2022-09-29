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天有不測風雲！918強震災損 7產險估約1600萬元
本(9)月18日台東發生芮氏規模6.8級強震，後續並有數次大小不一的餘震，即便是人遠在台北，也能深刻感受到地震發生時的激烈程度。針對強震過後，民眾的財產損失有多少？根據金管會公布災損預估數，共計7家產險公司預估，災損金額約新台幣1,600萬元，其中均為商家和建築等商業保險，並無住宅地震險。
據了解，地震過後，各家產壽險公司立即啟動應變措施、展開關懷保戶行動，並已向金管會保險局通報，經過彙整後，以下統整出3大災損預估3大重點：
重點1、財產保險：橋梁、店家等投保商業地震保險共計11件，預估災損金額約為1,600萬元。
重點2、人身保險：身故及傷害者共計2人，其為壽險公司保戶，投保資料仍在查證中。
重點3、目前尚未查有投保住宅基本保險案件。
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