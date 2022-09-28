雄獅帶你玩離島 首創金門「海上樂園SUP」

雄獅旅遊（2731）帶你抓住夏天的尾巴，前往金門體驗全新旅遊方式。有別於以往探索戰地觀光，市場首創推出金門「海上樂園」行程，搭乘遊艇探訪金廈藍色公路，體驗海上SUP立槳、網紅泳圈、海上泳池等豐富活動，還有限時開放的「金門大膽島」行程，趕緊趁夏天結束前爽玩一波。

為推廣金門水上活動，雄獅首創金門海上SUP立槳，行程推薦「金門自由行3日」，包含來回機票及兩晚住宿，再加碼贈市價2,280元「藍色公路+海洋樂園」及3日機車免費租借，帶旅客體驗金廈藍色公路，行經大膽島、二膽島及獅嶼等景點，體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動，每人只要5,999元起。