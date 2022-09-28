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雄獅帶你玩離島 首創金門「海上樂園SUP」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「金門大膽島」睽違兩年再度開放，雄獅特別推出「勇闖大膽島3日」登島行程，免去旅客自行申請的麻煩。雄獅旅遊提供
「金門大膽島」睽違兩年再度開放，雄獅特別推出「勇闖大膽島3日」登島行程，免去旅客自行申請的麻煩。雄獅旅遊提供

雄獅旅遊（2731）帶你抓住夏天的尾巴，前往金門體驗全新旅遊方式。有別於以往探索戰地觀光，市場首創推出金門「海上樂園」行程，搭乘遊艇探訪金廈藍色公路，體驗海上SUP立槳、網紅泳圈、海上泳池等豐富活動，還有限時開放的「金門大膽島」行程，趕緊趁夏天結束前爽玩一波。

為推廣金門水上活動，雄獅首創金門海上SUP立槳，行程推薦「金門自由行3日」，包含來回機票及兩晚住宿，再加碼贈市價2,280元「藍色公路+海洋樂園」及3日機車免費租借，帶旅客體驗金廈藍色公路，行經大膽島、二膽島及獅嶼等景點，體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動，每人只要5,999元起。

此外，金門大膽島是知名旅遊景點，被稱為「戰地秘境中的秘境」，從2018年正式對外營業後，每日登島人數常常爆滿，受疫情影響暫停後，睽違兩年再度開放，預計營運至11月底，並採限額申請制，雄獅特別推出「勇闖大膽島3日」登島行程，免去旅客自行申請的麻煩，行程更網羅金門必訪景點，包含中山紀念林、後浦小鎮及陳景蘭洋樓等，每人只要10,900元起。

「金門自由行3日」帶旅客體驗金廈藍色公路，行經大膽島、二膽島及獅嶼等景點，體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動。雄獅旅遊提供
「金門自由行3日」帶旅客體驗金廈藍色公路，行經大膽島、二膽島及獅嶼等景點，體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動。雄獅旅遊提供
「金門自由行3日」加碼贈市價2,280元「藍色公路+海洋樂園」，帶旅客體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動，每人只要5,999元起。雄獅旅遊提供
「金門自由行3日」加碼贈市價2,280元「藍色公路+海洋樂園」，帶旅客體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動，每人只要5,999元起。雄獅旅遊提供

金門 雄獅 疫情

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