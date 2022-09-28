雄獅帶你玩離島 首創金門「海上樂園SUP」
雄獅旅遊（2731）帶你抓住夏天的尾巴，前往金門體驗全新旅遊方式。有別於以往探索戰地觀光，市場首創推出金門「海上樂園」行程，搭乘遊艇探訪金廈藍色公路，體驗海上SUP立槳、網紅泳圈、海上泳池等豐富活動，還有限時開放的「金門大膽島」行程，趕緊趁夏天結束前爽玩一波。
為推廣金門水上活動，雄獅首創金門海上SUP立槳，行程推薦「金門自由行3日」，包含來回機票及兩晚住宿，再加碼贈市價2,280元「藍色公路+海洋樂園」及3日機車免費租借，帶旅客體驗金廈藍色公路，行經大膽島、二膽島及獅嶼等景點，體驗SUP立槳看夕陽和海上泳池活動，每人只要5,999元起。
此外，金門大膽島是知名旅遊景點，被稱為「戰地秘境中的秘境」，從2018年正式對外營業後，每日登島人數常常爆滿，受疫情影響暫停後，睽違兩年再度開放，預計營運至11月底，並採限額申請制，雄獅特別推出「勇闖大膽島3日」登島行程，免去旅客自行申請的麻煩，行程更網羅金門必訪景點，包含中山紀念林、後浦小鎮及陳景蘭洋樓等，每人只要10,900元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言