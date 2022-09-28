揹1.5億元貸款也要買！富豪砸3.8億元買信義聯勤

據實價揭露，大安區指標豪宅「信義聯勤one park」又有新交易，今年7月成交16樓戶，總價3.85億元、每坪255.7萬元，共172.15坪，經查謄本，由一名自然人貸款購入，推估房貸金額約1.5億元，這也是該社區實價揭露以來的第42筆交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義聯勤分南北棟兩棟，樓高分別為35層和31層，由於位於市中心，又享有大安森林公園景觀，因此吸引不少頂級富豪收藏，最高單價是32樓的299萬。

信義聯勤目前交易戶別都在六樓以上，成交單價全數站上220萬元大關，中間樓層交易單價落在245~256萬元之間，最新交易位於北棟，16樓戶單價255.7萬元，符合行情。

由於信義聯勤為大坪數格局規劃，一戶總價要3、4億元，購買門檻高，不過還是有富豪家族一次購入多戶、或是以無貸款的方式買進。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，今年北市單價200萬交易前三名，截至目前為止，「潤泰敦峰」共9筆，單價區間在201~240萬，「信義聯勤one park」有交易6筆，成交單價在235~260萬之間，仍暫居今年豪宅單價王，第三名為「西華富邦」，今年共4筆200萬以上的交易。

張旭嵐表示，兩百萬俱樂部的三大豪宅中，「潤泰敦峰」和「信義聯勤one park」都鄰高架橋，過去往往是豪宅抗性，不過透過建築設計，採建築線退縮，拉開和高架橋的距離，照樣名列兩百萬俱樂部。

其中以「信義聯勤one park」單價、總價最高，而「潤泰敦峰」今年交易筆數最多共17筆，有8筆在200萬以下，至於「西華富邦」因為樓層高價差大，過往低樓層有130~150萬左右，不過今年4筆交易都是高樓層交易，因此都穩居200萬以上身價。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年股市匯市波動相當大，高資產族為了分散風險，將資金轉至相對穩健的房地產中，作為資產配置的佈局選擇，且雖然今年央行頻頻升息，但因豪宅貸款上限只有4成，所以對手中握有大把資金的豪客來說，利息支出的幅度波動不會太大，因此仍願意將資金投注在房地產中。