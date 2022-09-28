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星宇執行長翟健華：張國煒沒有意願再回長榮集團
星宇航空（2646）執行長翟健華表示，星宇航空明年營收衝50億元，明年全力拚獲利，2024年有望申請上市。同時也代星宇航空董事長張國煒轉答，個人真沒有意願回到長榮集團，兄弟爬山各自努力。
星宇航空30日登錄興櫃後，將全力朝向上市之路邁進，目前總機隊規模已達19架，明年國境開放後，星宇航空要衝營收50億元並不難，明年4月開紐約航線，下半年開舊金山航線，再加上區域航線陸續增班，所以明年營收有望挑戰50億元。
針對大家最關心的長榮（2603）集團家變問題，翟健華也代張國煒說明他的心情，退出立榮的原因有三，首先4月接下來是長榮國際之委託，當初就講了，是代管；其次，家族協商完成後，三位兄長已經有共識，當然就退出；第三，他沒有意願再回長榮，兄長之間能開始討論，是很好的一件事。
張國煒請辭立榮航空，也希望長榮集團順順利利的，未來兄弟爬山各自努力，也沒有什麼不好，全心全力放在星宇航空上面，至於退出立榮航空董事長後，原本的人力的調度會根據長榮航空（2618）的人力調度。
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