看好疫後旅遊潮湧現 全家再搶下新營服務區8年經營權

全家（5903）今（28）日宣布，新營服務區重新招商中再次成功搶下標案，獲得新營服務區未來8年商場經營權及3年的優先續約權，並預計於2027年落成全新站體；此外，因邁入後疫時代，民眾國內旅遊潮湧現，新營服務區上半年業績已較去年同期成長一成，十分亮眼。

目前全家共拿下三個服務區，包括新營服務區、蘇澳服務區、石碇服務區，以及一個口湖休息站，其中新營服務區最大，蘇澳服務區則是東部唯一一家服務區。

看好邁入後疫時代，假日出遊潮明顯復甦，每到連假國道皆湧現大量車潮。全家自2013年經營新營服務區以來連續多年獲得最高等級的「特優」評鑑，有鑒於此，全家近日於新營服務區重新招商，再次成功搶下標案，獲得新營服務區未來8年商場經營權及3年的優先續約權。

為因應高齡化趨勢，並響應聯合國永續發展目標SDGs 13-氣候行動，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」三大面向展開規劃，並預計於2027年落成全新站體。

全家便利商店開發業務本部長王國君表示，全家自2013年起經營國道新營服務區，每年平均服務超過230萬名用路人，若排除疫情因素，每年營業額更穩定成長，且在高公局歷年評鑑中連續三年獲得特優之最高榮譽。

邁入後疫時代，民眾國內旅遊潮湧現，新營服務區上半年業績已較去年同期成長一成。

全家此次再度拿下新營服務區未來8年經營權，將延續過往「深耕在地」經驗，一舉將在地商家櫃位佔比大幅提升至7成，並引進多項大台南地區的人氣美食，包含在地排隊名店松村滷味、阿財牛肉湯，以及紅磚布丁等人氣伴手禮。

同時，更將導入全家便利商店「FamiSuper」新型態選品超市店，販售台南在地小農生鮮蔬果、特色冷凍品，包含麻豆文旦、玉井芒果及東山酪梨，以及暢銷冷凍海鮮虱目魚丸、蝦蚵捲、下營名產燻茶鵝等，提供用路人各種台南特色名產的選擇。

全家新營服務區新站將設置逾500個座席，其中，為因應高齡化社會需求，特別增設的高齡專用旋轉靠背椅，座椅可360度旋轉，長者不需將椅子後推或搬出就可輕鬆離開餐桌，並同步規劃高齡友善廁所，鋪設防滑地墊，並於馬桶設計輔助把手，幫助長者平衡防跌，減少意外發生。