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房市交易軟 前八月契稅、土增稅雙減

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據財政部最新資料，全國1到8月契稅與土地增值稅雙雙減少，其中契稅累計實徵金額達106.88億，比去年減少4.1%；土地增值稅為669.21億，比去年萎縮8.7%。

在六都表現上，北市雙稅均增，契稅成長5%，土增稅增加2.5%，台中契稅比去年同期增加23.1%，高雄土地增值稅增加0.3%，其餘都會均減，不過，六都之外，彰化、南投、屏東、基隆均呈現雙稅均增。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，從房市交易熱絡指標的契稅和土增稅表現來看，六都減多漲少，外區卻表現強勢，顯見房市交易外溢效應越發明顯。

綜觀今年度累計稅收狀況，可以發現在契稅部分，六都之中除北市與台中外，均呈現減少，反觀六都之外，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、基隆市的契稅均呈現增加。

徐佳馨指出，只要牽涉到買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而依法取得所有權之不動產，均應繳交契稅，顯見在民間不動產移轉動能仍強，在各都表現上，北市與台中近年不少新案交屋，應是稅收總額帶動因素，至於其他縣市，除與某些縣市調整稅基有關外，應是受到區域內成交新成屋或是預售交屋有關。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，在土地增值稅部分，六都中也僅有北市與高雄成長，幅度均不大，其中高雄近來仍有大宗土地交易，在基期高的狀態下，成長也有限。

至於苗栗縣、彰化縣、南投縣、屏東縣、基隆市、嘉義市、金門縣、連江縣等區土增稅表現不俗，顯見區域內土地交易仍活絡。

郎美囡指出，契稅與土地增值稅是買賣房屋過程中較為大筆的稅費支出，在賣屋前先請房仲業者試算土地增值稅，買屋前對契稅要繳多少也最好有點概念，免得到時想像與落差太大，影響財務規劃，徒增交易過程的困擾。

土增稅 房市 房仲業者

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