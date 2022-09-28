全家再搶新營服務區8年經營權 三招打造新站體2027啟用

邁入後疫時代，假日出遊潮明顯復甦，每到連假國道皆湧現大量車潮。全家（5903）近日於新營服務區重新招商中再次成功搶下標案，獲得新營服務區未來8年商場經營權及3年的優先續約權。全家表示，為因應高齡化趨勢，將以「深耕在地」、「友善樂齡」、「永續低碳」三大面向展開規劃，預計於2027年落成全新站體。

全家開發業務本部部長王國君表示，全家自2013年起經營國道新營服務區，每年平均服務超過230萬名用路人，若排除疫情因素，每年營業額更穩定成長，且在高公局歷年評鑑中連續三年獲得特優。邁入後疫時代，民眾國內旅遊潮湧現，新營服務區上半年業績已較去年同期成長一成。

全家經營新營服務區表現亮眼，此次再度拿下未來8年經營權，將延續過往「深耕在地」的成功經驗，一舉將在地商家櫃位佔比大幅提升至7成，並引進多項大台南地區的人氣美食，包含在地排隊名店松村滷味、阿財牛肉湯，以及紅磚布丁等人氣伴手禮；同時，將導入全家「FamiSuper」新型態選品超市店，販售台南在地小農生鮮蔬果、特色冷凍品，包含麻豆文旦、玉井芒果及東山酪梨，以及暢銷冷凍海鮮虱目魚丸、蝦蚵捲、下營名產燻茶鵝等。

全家新營服務區新站將設置逾500個座席，並提供兒童座椅、長者適用的扶手椅、適合年輕人的休閒高腳椅，打造親子、長者都適合的全齡化友善空間。其中，為因應高齡化社會需求，特別增設的高齡專用旋轉靠背椅，座椅可360度旋轉，長者不需將椅子後推或搬出就可輕鬆離開餐桌，並同步規劃高齡友善廁所，鋪設防滑地墊，並於馬桶設計輔助把手，幫助長者平衡防跌，減少意外發生。

為響應聯合國永續發展目標SDGs 13氣候行動，新營服務區亦積極打造永續低碳商場，以達節能減碳效果，新站每年預估約可省下18萬度電，約91.6公噸的碳排放量，相當於近7700棵樹木一年的吸碳量。除了公廁照明皆使用太陽能綠電外，更從較為耗能的設備著手，未來新站將導入磁浮冰水系統、高效低噪微型排抽牆空調，比起傳統空調將可節能10~30%不等。

同時，為因應後疫新生活時代，新站更預計增設全台服務區首創的「消毒機器人」，將於商場營業時間於用餐區巡迴走動進行360度消毒，並推出全台首創的24小時醫療緊急處置專線中心，提供線上即時專業諮詢；另外，為帶給用路人舒適休息空間，新站體照明部份除全數採用LED外，並規劃導入智慧光配方規劃，於不同區域屬性配置相對應燈光，如駕駛人休息區將使用放鬆情境的4000K自然光，幫助駕駛放鬆休息。

此外，隨著將迎來雙十連假，國道將湧現旅遊車潮，為提高民眾行車安全意識，全家新營服務區將攜手高公局共同推廣交通安全，並再結合嘉南地區信仰中心「太子爺」聯合宣導，希冀透過「太子爺」親和力及其在民眾心中「行」的守護神地位，提升民眾交通知識。

為響應交通安全月並推出消費優惠活動，即日起至10月10日，凡於新營服務區商場消費滿288元即贈送精美小禮物，消費滿599元再加價199元可兌換限定款「太子BOBEE保溫瓶」。