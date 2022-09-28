施羅德全球投資大調查 國人青睞永續投資也期待高報酬

台灣投資人關心企業的EPS，同時也關心企業的ESG。根據最新出爐的「2022施羅德全球投資人大調查」第二階段永續投資調查結果，64%的台灣投資人認為永續投資主題具吸引力，較全球平均（52%）高逾一成，且逾半（58%）台灣投資人認同永續基金具環境與社會影響力。

此外，台灣投資人選擇投資永續基金，除了考量對社會的正面效益外，更關切其投資報酬率。然而，台灣投資人對永續投資抱持「既期待又怕受傷害」的心態，逾6成受訪者相信，永續投資是確保長期獲利的唯一途徑，但同樣有6成以上受訪者懷疑永續投資的實質影響力，因此更在乎永續基金是否有第三方認證。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球33個市場、超過2萬3000個投資人進行調查。調查議題涵蓋投資行為、退休、永續投資等議題。

根據該調查第二階段調查結果發現，相較於全球市場，永續投資主題在台灣的吸引力明顯較高，高達64%台灣投資人對永續投資有興趣，吸引力甚至高於網路科技（59%）與電動車（53%）等熱門主題，主因在於台灣投資人認為永續投資深具環境與社會影響力。

調查指出，台灣投資人期待透過永續投資，能提高教育品質（44%），健康福利（43%），減少不平現象的發生（40%），改善氣候變遷（38%）及淨水和改善衛生條件（36%）。甚至有逾7成受訪者表態，若能夠選擇符合個人永續偏好的投資標的，他們會願意增加永續投資的比率。

但值得一提的是，驅使投資人布局永續基金的誘因，報酬率的考量始終是第一（占63%），且較全球平均高出7個百分點，顯示台灣投資人在追求永續的同時，也期望能獲取較好的報酬。

然而，對於永續主題基金是否能創造對社會的實質影響力，台灣投資人仍抱持懷疑的態度。雖有超過6成台灣投資人認為永續投資可確保長期獲利、促進企業因應氣候變遷的挑戰，但同樣有6成台灣投資人懷疑永續投資的實質影響力，且比重都高於全球平均。此外，近6成（58%）台灣投資人認為，缺乏永續投資報告、數據透明度不佳，以及明確的永續投資定義，是永續投資的最大阻礙。

根據此次調查，有40%的台灣投資人表示，若發行機構能取得永續相關認證，他們會願意增加相關的永續投資，而這比率不僅高於亞洲市場的35%，更較全球平均30%高出約1成。