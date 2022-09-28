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新北市府標售8筆土地 二重重劃區每坪底價47萬元

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新莊北側知識產業園區區段徵收區內特定產業專用區土地位置，未來基地西側交通用地將規畫設置轉運站，讓交通條件再升級。圖／新北市地政局提供
新莊北側知識產業園區區段徵收區內特定產業專用區土地位置，未來基地西側交通用地將規畫設置轉運站，讓交通條件再升級。圖／新北市地政局提供

新北市地政局10月12日上午10時將於市府大樓24樓2422會議室辦理新莊北側知識產業園區及台北港特定區段徵收區、林口新市鎮第三期（三、四區）及三重二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區共8筆土地開標。

新莊北側知識產業園區鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，極具產業群聚發展潛力，除透過台1線、台65線及台64線與台北、桃園快速聯結，並位處雙捷運重要節點，未來基地西側交通用地規畫設置轉運站，交通條件再升級。

地政局表示，本次推出僅存的特定產業專用區，面積約4742坪，底價每坪約174萬元，延伸既有產業園區，定位以金融科技、服務型研發產業為主軸，未來有具新北指標性門戶意象之地標建物；另台北港特定區擁有「1港2快」便捷之交通網絡，藉由台61線、台64線銜接國道1號及3號，後續淡江大橋及淡北道路將於2025年完工，搭配八里輕軌建設，

地政局指出，區內產專區及住商土地日前全數標租售完竣，本次釋出3筆娛樂專用區(特)土地，面積約4500至8000坪，底價每坪約33萬至35萬元。

地政局補充，「林口新市鎮第三期(三、四區)市地重劃區」僅有1筆住宅區，底價每坪40萬元；「三重二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區」剩餘3筆住宅區土地，底價每坪約46萬至47萬元。有意投標者，敬請把握難得機會將文件在10月20日上午9時30分前寄至心北市政府。

重劃區 北港

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