如何下班不躺平？大企業總經理這樣做為工作生活加分

如何下班不躺平？104職涯診所Podcast EP158，邀請Google台灣總經理林雅芳、電通集團安浦菲（Amplifi）總經理王冠翔分享他們工作之餘，旅遊追劇，不只放鬆、還能應援工作，甚至因為幫助他人而自我實現，進而提升工作和生活的滿意度。

Google台灣總經理林雅芳分享，旅遊不只是抒壓方式，也是能量來源！疫情之前，只要有假，她就出國，活在當下、隨遇而安，藉由看到不同的風土民情，或是同個地方一去再去的不同變化，在行萬里路中得到養分，她通常掌握大方向即可，方便彈性安排活動，避免突發狀況無法完成得失心太重。她習慣會和不同的朋友、去不同的地方；生活品質不只來自旅遊，還有學習新的知識和技能、讀書上課、和家人朋友相處的quality time、對青年學子或社區community的回饋與貢獻，都能帶來精神上的滿足感。

電通集團安浦菲（Amplifi）總經理王冠翔上班專攻數位行銷與集團CSR，下班後，2014~2017年，他已帶著家人跑遍世界六大馬，有著「最速總經理」封號。他刻意把自己興趣、陪伴家人的時間都安排在一起，從馬拉松學到「規劃」、「配速」的重要，透過「事前規劃」盡可能把要做的事情固定下來，時間到了，就會自動去做，避免自己隨便對待，導致最終因為各種事情而忽略原本的規劃。

除了跑步，王冠翔還出書、寫書法、做「國手匯」運動公益平台，回頭看無形中做過的許多事情，就像投資複利效果的長期累積，最終和他人產生極大差異。閒暇時，王冠翔也看劇，激盪生活中的火花，成為和朋友或客戶聊天的內容。以前他會陪媽媽看劇，遇到客戶馬上能搭話。