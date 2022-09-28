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疫情衝擊新北4面相帶動產業發展 侯友宜：4年成績有目共睹
新北市府今上午舉行市政會議，經發局今以「新北蛻變、經濟實現」專題報告，說明新北市過去4年經濟政策推動的成果。疫情及國際政經動盪襲擊全球，台灣中小企業營運以及經濟均面臨嚴峻挑戰。因此經發局透過4面向，平台鏈結、輔導轉型、振興行銷及開發創新，持續帶領30萬家工商企業轉型升級。
經發局指出，新北市工業區面積僅占全國的5%，但有近25萬家公司、工廠等落腳新北，中小企業就業人數約149萬人。
平台鏈結部分，經發局於民國108年起以招商一條龍簡化行政流程，加速企業落地及投資新北，迄今已實施183件、逾3600億元投資額，創造8.5萬個就業機會。
輔導轉型方面，藉由工業區立體化審理通過59案，申請總樓地板面積達72.4萬平方公尺，提供超過2萬1222個就業機會。
振興行銷則推展各項措施與活動，包括新北振興168、新北加倍奉還、新北購遊趣，及青春山海線、東南亞美食手冊、府中萬聖節及商圈補助等各式計畫，4年約帶動330億元商機。
開發創新部分持續增加產業園區用地，規畫以點線面串連產業空間，後續藉由「新北產業發展自治條例」法制化，達成新北2030產業多元目標。
新北市長侯友宜表示，現今已進入大開發時代，產業要不斷提升創新發展能力，並加強開放合作，市府持續以有限的資源創造最大效益，過去4年成果豐碩，連年獲得六都第一、全國特優獎項，成績有目共睹。
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