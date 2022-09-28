衝疫後商機 星野集團為訪日旅客提供免費醫療保險

星野集團宣布自10月5日起，將為所有入住日本星野集團旗下飯店的國際旅客提供免費醫療保險，包含在入住期間發生的受傷與疾病的醫療費用（包含 COVID-19）。

星野集團表示，自疫情爆發以來，人們對於在國外旅行時是否能接受適當醫療服務，以及在語言不通國家看病的擔憂有所增長。此外，旅客在日本看病時需要自行支付全額的昂貴醫療費用，加上部分醫院只接受現金付款，本方案能幫助訪日旅客解決醫療困難。

星野集團旅遊醫療保險的特色包含，在緊急情況下，旅客可以聯絡全年無休的語言支援客服中心，請他們提供附近醫院的相關資訊。醫院能夠提供有保障的醫療服務，且旅客無需在醫院代墊任何費用，故不必擔心付款問題。

造訪日本的旅客必須透過星野集團官方網站預約訂房，方能使用醫療保險。保險不會額外收取費用，保險涵蓋期間為入住當日至退房當日。三井住友保險 (Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.) 提供的主要理賠包含每次受傷或疾病的醫療費用，金額最高為100萬日圓。

星野集團表示，旅遊醫療保險的適用對象為2022年10月5日以後通過官方網站訂房，且退房日期為2023年12月31日以前的所有訪日旅客。適用範圍為所有位於日本的星野集團住宿設施，保險負擔是每次受傷或疾病最高達 100 萬日圓的醫療費用，此適用於透過星野集團官方網站訂房的所有國際旅客，但不包含辦理入住手續當天所做的預訂。