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尾牙春酒需求大爆發 五星飯店推一桌68,800元挑戰天價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

疫情沉寂二年的尾牙春酒市場今年需求爆發，不僅接單量增、詢問度高，連桌價與桌數也都連帶成長，君品酒店蟬聯五屆米其林指南三星餐廳的「頤宮」因顧客需求，順勢推出每桌68,800元+10%的尾牙方案，挑戰市場上的天花板價。

雲品國際（2748）表示，目前市場上有75%的大型尾牙及大型外燴尾牙都已經預定完成，18桌以下的中小型尾牙也開始陸續下訂，據雲品觀察，因疫情停辦尾牙的公司行號已經累積了三年的預算，今年恢復辦理尾牙春酒時有了更多的預算，甚至有最高開到每桌68,800元預算的企業團體，指名要米其林三星餐廳「頤宮」的菜色，因此君品酒店便將頤宮的優勢延伸到5樓的宴會廳，規劃出每桌68,800元+10%的尾牙方案，將頤宮的經典菜色包括雞粥燉海螺、脆皮先知鴨、古法焗蟹蓋和炸豆腐奶等料理，都原汁原味的複製到尾牙宴會場域上。

雲品國際總經理丁原偉表示，今年尾牙春酒市場有三大趨勢，第一、提前開賣，第二、企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚，第三、因應企業規模大小，尾牙的型態更加多元。目前雲品國際尾牙春酒接單情形已經恢復到疫情前的水準，雲品在北部據點全年300場的目標，也來到70%的達成率。今年尾牙市況熱絡，每場的桌數最多增加3至4成，桌價的預算也同時提升2成至3成，依照今年的市況與下訂情形，預估能提升3成尾牙與春酒的訂席業績，如果將外燴服務也納入，整體尾牙業績可成長至65％

飯店業針對尾牙與春酒的銷售通常都落在9月，今年則在6月就提前啟動銷售，雲品國際順勢推了「無條件取消」退訂金專案，推出後詢問度熱絡，帶動將近百筆訂單，主要是人資部、福委會或業主都沒壓力，活動辦理起來更有彈性。此舉也讓很多業者在檯面上或檯面下跟進無條件取消方案，讓尾牙春酒的宴會市場熱度逐漸升溫。

許多企業和疫情前比，尾牙桌數增加很多，而在平均桌價上也隨著提升，尾牙春酒活動開始走向高端宴會的取向，而米其林三星餐廳「頤宮」也加入了尾牙春酒的市場，也使得今年的尾牙春酒活動更加多元也更加的國際化。

尾牙 雲品 疫情

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