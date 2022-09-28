新竹房價還會一直漲？兩數據顯示買氣急速下滑

根據財政部最新資料，全國1到8月契稅與土地增值稅雙雙減少，其中契稅累計實徵金額達106億，比去年減少4%；土地增值稅為669億，比去年萎縮約8%。

在六都表現上，契稅部分，六都僅北市與台中增加，其他四都均減少。六都之外，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、基隆市的契稅均呈現增加。

土增稅部分，六都中也僅有北市與高雄成長，幅度均不大，其中高雄近來仍有大宗土地交易，在基期高的狀態下，成長也有限。非六都中，包括苗栗縣、彰化縣、南投縣、屏東縣、基隆市、嘉義市、金門縣、連江縣等區土增稅表現不俗，顯見區域內土地交易仍活絡。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，契稅和土地增值稅，是房市交易熱絡指標，從數據來看，六都稅收減多漲少，外區卻表現強勢，顯見房市交易外溢效應越發明顯。

值得注意的是，新竹近年房價表現亮眼，預售屋從二、三字頭直接跳到五字頭，但今年新竹縣契稅大減35%，土增稅也減27%，新竹市契稅更是狂減46%，土增稅也減10%，顯示隨價格衝高，買氣快速下滑。

根據財政部統計，今年全國契稅稅收以澎湖縣增幅28%最多，其次為基隆、南投26%，減少部分則以新竹縣、新竹市分居一二名。全國土增稅稅收，以基隆增加147%最多，其次為屏東35%，減少部分，花蓮少四成最多，其次為雲林35%，新竹縣27%