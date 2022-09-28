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TaipeiPLAS開幕 中經社攜手廠商搶商機

經濟日報／ 台北訊
經濟日報（中經社）發行團隊成員與國內參觀廠商合影。圖/中經社提供
經濟日報（中經社）發行團隊成員與國內參觀廠商合影。圖/中經社提供

睽違4年，台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）結合同期舉辦的台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）以hybrid模式，於27日在南港展覽館1號館開幕，為疫情爆發以來首度重回實體展。

兩展匯聚12國／地區共計300家參展廠商使用1,300個攤位，從上游材料到製造端海內外指標企業齊聚，為今年度亞洲地區最具指標的塑橡膠暨製鞋機械專業展。TaipeiPLAS也響應全球淨零減碳的趨勢，聚焦「智慧機械」、「新世代材料」、「循環經濟」三大主題。

外貿協會董事長黃志芳在開幕典禮致詞表示，塑橡塑膠廠商針對節能減碳趨勢尤其有感，從上游材料研發到中下游設備製造、加工皆推動革新，利用智慧製造技術實踐循環經濟，進而將創新應用拓展至電動車、高階醫材、航太衛星、綠能建材等領域。

許多參展廠商從原料端，數位智慧化的機台設備、參數，或一條龍式的製程，推出減碳，循環經濟的範疇。從原料端去改善研鋐推出具有三維特性的複合型材料奈米碳管，而其材料具備電性、導熱和強度等應用範疇。強度方面可以強化自行車碳纖材質，以及應用在電動車的鋰電池外殼，降低衝撞後燒起的風險。

為方便現場買主快速找到適合的供應商，經濟日報（中經社）在I0024攤位提供現場買主索取《台灣機械指南》（Taiwan Machinery） 和《台灣工業零組件廠商總覽 》（TIS） USB等專業產業雜誌。現場買主也能利用中經社獨家推出的即時媒合服務，協助買主簡化採購障礙和提供拓展採購管道的機會。

來參觀展覽的國內製造商踴躍到攤位詢問中經社的整合行銷方案，藉由這次展覽盛會發展多元的行銷管道以及增加產品曝光機會。發行團隊也表示來洽詢的廠商需求相當多元，有接觸到尋找印刷機和在找合作對象的原料供應商。（趙莛宇）

減碳 電動車

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