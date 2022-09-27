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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

水事紀攜猴硐礦工文史館策展 老礦工談當年挖礦苦與樂

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
猴硐礦工文史館的志工們，同時也是當年的礦工，為民眾講述當年猴硐礦工的苦與樂，左起為周朝材、林政福、柯茂琳、周朝南、吳東漢。記者何秀玲／攝影
猴硐礦工文史館的志工們，同時也是當年的礦工，為民眾講述當年猴硐礦工的苦與樂，左起為周朝材、林政福、柯茂琳、周朝南、吳東漢。記者何秀玲／攝影

搶疫情解封水市場大餅，食品廠商大展拳腳！今年台灣飲用水市場高達百億元以上，預估成長5%，統一（1216）主管表示，旗下四大水品牌並進搶市，包括機能水有PH9.0鹼性離子水，為市占率第一名，純水則有H2O以及UNI Water，以及礦泉水-水事紀麥飯石，由於礦泉水的水源需國際認證，近期加大力道推廣水事紀，希望穩固統一於水市場龍頭地位。

其中水事紀麥飯石礦泉水，源自台灣雞籠山安山岩礦脈，方圓一公里不能有開墾或是建設污染。麥飯石特別之處在於能溶出多種礦物質，影響水質口感，還能調解水質酸鹼度在PH7.5上下，符合SCA國際精品咖啡協會水質標準，曾獲星巴克為指定選用咖啡用水。

今年水事紀麥飯石礦泉水特別與猴硐礦工文史館攜手，推出「打造『溯源』，從黑金到水金聯合特展」，希望能藉由礦工故事，帶出水事紀與在地精神。

而猴硐礦工文史館，是由一群老礦工自己出錢出力所創辦，他們也親自擔任導覽員。透過他們自己幾乎投入半生，在礦坑挖煤礦的時光，向外界生動講述他們的故事，展示當年挖礦的照片和物件，即使現在礦坑沒落了，藉由老礦工的親身經歷，使民眾彷彿回到台灣60、70年代，更深入了解台灣煤礦輝煌歷史。

台灣60、70年代經濟起飛，當年猴硐曾是全台總產量最大的單一煤礦的礦區，礦工們幾乎都是從十多歲就進入礦坑工作。其中一位老礦工周朝南說，「人家說現在台灣護國神山是台積電，但其實回首台灣60、70年代，台灣的煤礦才是護國神山！」

為了挖煤礦，礦工們必須忍受40度高溫，且空間狹小，長時間只能躺著工作，甚至可能隨時坍方，就這樣沒了性命，但是台灣當時是農業社會，沒有什麼工廠，大家只好選擇危險性高的礦坑工作。

老礦工吳東漢這樣調侃自己：「我都說你們都是坐著上班，我們是躺著上班」，而且礦工的職業病-矽肺病幾乎終身跟著他們。

老礦工為台灣創造出經濟奇蹟，也無意間成為了水事紀的先父，雖現在當地礦業沒落，意外挖掘到的好水，卻留下來延續了這段歷史記憶。當地居民都知道麥飯石礦泉水，甚至還拿去養鱘龍魚，越在地就越國際，水事紀認同這塊土地所給予的價值，並引以為傲。

水事紀麥飯石礦泉水，源自台灣雞籠山安山岩礦脈。記者何秀玲／攝影
水事紀麥飯石礦泉水，源自台灣雞籠山安山岩礦脈。記者何秀玲／攝影
今年統一的水事紀麥飯石礦泉水特別與猴硐礦工文史館攜手，推出「打造『溯源』，從黑金到水金聯合特展」，希望能藉由礦工故事，帶出水事紀與在地精神。記者何秀玲／攝影
今年統一的水事紀麥飯石礦泉水特別與猴硐礦工文史館攜手，推出「打造『溯源』，從黑金到水金聯合特展」，希望能藉由礦工故事，帶出水事紀與在地精神。記者何秀玲／攝影

猴硐 1216統一

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