品保協會改選理事長 鴻禧旅行社董事長張永成獲選

中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）今(27)日召開12屆第一次會員大會暨理監事改選，鴻禧旅行社董事長張永成獲新任理事全數通過推舉為本屆品保協會理事長，富立旅行社董事長黃文卿則獲選出任監事會召集人。

品保協會是旅行業中會員人數最多的全國性公益法人，總會設於台北，於桃園、台中、台南、高雄地區設辦事處，聘有地區主任及專職會務人員，理監事分任於全台各地區就近服務全台旅行社及消費者。品保成立30多年以來致力於保障旅遊消費者及旅行社權益並提昇旅行社形象，不遺餘力。第12屆新任理監事團隊將秉持服務熱忱、貢獻專業，提升整體旅遊品質，同心為旅遊業開創更美好願景。

新任理事長張永成於大會致詞中表示，品保協會30多年來致力於旅客權益的保障，在旅行業履約保證機制以及消費者旅遊糾紛調處上全力提供消費者權益保障與服務，未來希望除了對消費者的單向保障外，要再加上對業者的保障，成為雙向保障，所以將推動如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

另針對本次競選中的訴求「產業大團結」，未來也將集結全國各縣市旅行公會共同組成全國合議委員會，以眾人之力有效傳遞產業心聲。疫情讓產業蛻變，業者也要力求提升自我價值。旅行社應該要將過去一般服務變成專業服務，品保協會過去藉由舉辦「金質旅遊獎」成功打造消費者選購商品的指標，也鼓勵同業包裝更具品質的旅遊內容，未來也將加大力度。

張永成保證，未來品保協會會積極跟業者溝通價值主張，鼓勵多元、提高附加價值、提高獲利，包裝讓消費者感動的產品，做出產品差異化，共同提升產業價值。品保協會會藉著舉辦活動，不斷宣揚旅行業是專業服務，是知識工作者，讓旅遊產品走向高品質高價值。另一方面，透過數位工具持續和消費者溝通「何謂好的旅遊商品？」。

張永成指出，品保協會為一全國性組織，委員會首要任務在於回應產業最核心需求，即是希望盡快復甦以生存下去，這部分需要與政府溝通出接地氣的產業政策，才能給予同業實質上的幫助。